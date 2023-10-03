Помощь США Украине: стало известно, будет ли прекращение финансирования

В США говорят даже об усилении денежной помощи

Несмотря на то, что Конгресс США на прошлой неделе не принял дополнительного масштабного пакета поддержки Украины, риска прекращения финансирования государства пока нет. Такое заявление сделала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Как в дальнейшем могут развернуться события вокруг выделения денег Украине и что следует ожидать дипломат рассказала в интервью Укринформу.

"С учетом того, что предыдущий бюджет содержит значительные переходные средства, мы сейчас будем использовать их, поэтому риска прекращения финансирования нет", — отметила Оксана Маркарова.

Комментируя то, что украинские программы не были приняты в резолюции по избежанию "шатдауна" в США, она отметила, что это "досадно". Но, по ее словам, "гораздо важнее получить полноценное финансирование в основном бюджетном решении".

Посол подчеркнула, что после голосования в Конгрессе уже провела множество встреч и телефонных переговоров. Она отметила, что большинство сенаторов и конгрессменов от обеих партий призвали не просто принять или сохранить поддержку Украины, но и усилить ее.

Кроме того, сейчас ведутся очень активные переговоры о выработке нового бюджетного решения, в котором помощь для Украины должна быть предусмотрена. Макарова добавила, что бюджет может быть принят как в виде отдельного закона, так и в виде большего пакета финансирования Минобороны США.

Ранее "Телеграф" сообщил, что американские законодатели все же приняли бюджет, пожертвовав поддержкой Киева ради работы своего правительства.