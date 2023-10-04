Нардеп Ярослав Железняк рассказал, почему паниковать из-за отставки спикера Конгресса США украинцам пока рано

Так, давайте пока вы разных "экспертов" не начитались, быстро опишу, что я лично думаю о том как увольнение Спикера отразится на вопросе поддержки Украины

Для нас сегодня лучшим сценарием был бы такой, где Спикера сохраняют демократы в обмен на то, что он больше не обращает внимания на радикалов-республиканцев и поддерживает Украину.

Этого не вышло. Очевидно – не договорились.

Но существовал самый плохой сценарий: где в последний момент Спикер сохраняет свое кресло благодаря отсутствию тех 8 голосов радикалов-республиканцев и взамен обещает слушать их по каждому вопросу. Тогда точно проблема с помощью Украины.

Этого, слава Богу, тоже не произошло. А вероятность такая была.

Получилось просто увольнение. Для нас это новый этап. И снова шанс (если новому Спикеру понадобится голоса демократов) и риск (если он будет более благосклонен к радикалам).

Как выйдет, сейчас никто не знает. Это вам не украинский Парламент де Мотовиловец еще дома на листе все голоса счел за день до голосования. Здесь действительно у них интрига на интриге.

Поэтому пока зраду не разносим, ложимся спать и надеемся, что новый этап принесет нам все-таки наконец-то позитивные новости через Атлантику.

Источник: пост Железняка в Telegram