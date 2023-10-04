Такого не було в історії США: спікера Конгресу відправили у відставку

8 республіканців підтримали відставку спікера

Нижня палата Конгресу США після ухвалення скандального тимчасового бюджету проголосувала за зміну спікера Кевіна Маккарті.

Як повідомляє "Голос Америки", примітним цей випадок робить те, що голосування щодо відставки спікера ініціював член республіканської партії, тобто однопартієць конгресмена.

Варто зазначити, що востаннє Конгрес достроково знімав спікера Палати представників у 1910 році. Проте ситуація, коли спікера знімають його однопартійці трапляється в американській історії вперше.

За відставку Маккарті проголосувало 216 конгресменів, серед яких 8 республіканців із "ультраправого" крила. Проти виступили 210 законодавців.

Демократи вважають спікера ненадійним після того, як він порушив угоду з президентом про витрати, а деякі республіканці висловили невдоволення тому, що Маккарті поклався на голоси демократів під час голосування за тимчасовий бюджет.

Ініціатором голосування за відставку став 41-річний республіканець Метт Гетц (Флорида), який разом із соратниками дорікав Маккарті за надто повільне голосування за рядом важливих документів. При цьому спікер Конгресу раніше говорив, що Гетц має якісь особисті причини його недолюблювати.

Варто зазначити, що Конгресу знадобилося 15 голосувань, щоб призначити Маккарті на цю посаду, а тому можна припустити, що новий речник у нижній палаті з’явиться нескоро.

На подію вже відреагував нардеп Ярослав Железняк, який запропонував українцям поки що не робити поспішних висновків щодо цієї ситуації.

"Починається спікеріада серед республіканців. Ну і ще більша невизначеність щодо бюджетної підтримки України. Ми справді не знаємо це добре чи ні, поки що для нас. Подивимося, якими голосами буде обрано нового Спікера. І коли", — написав він у своєму telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Конгрес проголосував за ухвалення закону про бюджет на 45 днів, з якого виключили питання про включення туди допомоги Україні. Це було зроблено для того, щоб уникнути так званого шатдауну, коли всі державні установи припиняють фінансування.