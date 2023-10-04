Такого не было в истории США: спикера Конгресса отправили в отставку

8 республиканцев поддержали отставку спикера

Нижняя палата Конгресса США после принятия скандального временного бюджета проголосовала за смену спикера Кевина Маккарти.

Как сообщает "Голос Америки", примечательным этот случай делает то, что голосование по отставке спикера инициировал член республиканской партии, то есть сопартиец конгрессмена.

Стоит отметить, что в последний раз Конгресс досрочно снимал спикера Палаты представителей в 1910 году. Однако ситуация, когда спикера снимают его же однопартийцы случается в американской истории впервые.

За отставку Маккарти проголосовало 216 конгрессменов, среди которых 8 республиканцев из "ультраправого" крыла. Против выступили 210 законодателей.

Демократы считают спикера ненадежным после того, как он нарушил соглашение с президентом о расходах, а некоторые республиканцы выразили недовольство потому что Маккарти положился на голоса демократов при голосовании за временный бюджет.

Инициатором голосования за отставку стал 41-летний республиканец Мэтт Гэтц (Флорида), который вместе с соратниками упрекал Маккарти в слишком медленном голосовании по ряду важных документов. При этом спикер Конгресса ранее говорил, что у Гэтца есть некие личные причины его недолюбливать.

Стоит отметить, что Конгрессу понадобилось 15 голосований, чтобы назначить Маккарти на этот пост, а потому можно предположить, что новый спикер у нижней палаты появится нескоро.

На событие уже отреагировал нардеп Ярослав Железняк, который предложил украинцам пока не делать поспешные выводы об этой ситуации.

"Начинается спикериада среди республиканцев. Ну и еще большая неопределенность по бюджетной поддержке Украины. Мы действительно не знаем это хорошо или нет, пока для нас. Посмотрим, какими голосами будет избран новый Спикер. И когда", — написал он в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Конгресс проголосовал за принятие закона о бюджете на 45 дней, из которого исключили вопрос о включении туда помощи Украине. Это было сделано для того, чтобы избежать так называемого шатдауна, когда все государственные учреждения прекращают получать финансирование.