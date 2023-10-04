У США призначили тимчасового спікера Конгресу: що буде далі

Голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня

Після відставки Кевіна Маккарті Палата представників США призначила тимчасовим речником республіканця Патріка Макгенрі. Він оголосив перерву у роботі Палати представників.

Як пише ВВС, республіканець Стів Вомак оголосив посаду спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки вакантною, що є безпрецедентним у сучасній історії США. За даними "Укрінформу", голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня.

Патрік Макгенрі — із Північної Кароліни, він підтримував Маккарті. На даний момент він є тимчасовим речником. Залишається незрозумілим, чи матиме він повну владу, чи тільки адміністративні повноваження та можливість контролювати проведення нових виборів. Проте зараз Макгенрі може лише оголошувати перерву у роботі Палати, закривати засідання та ставити на голосування кандидатури на посаду спікера.

Патрік Макгенрі. Фото: Getty Images

Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов’язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори. Відсьогодні конгресмени будуть на канікулах і повернуться 9 жовтня увечері на конференцію перед можливим голосуванням наступного дня.

Маккарті після голосування за його усунення провів пресконференцію, на якій заявив, що не думав про відставку. Він наголосив, що його однопартієць Метт Гейц, який ініціював цей процес, керувався особистими мотивами.

"Послухайте, ви все знаєте Метта Гейца. Ви знаєте, що це було особисте. Це не мало нічого спільного з витратами... Це все було для того, щоб привернути вашу увагу", — заявив Маккарті.

Крім того, Маккарті запевнив, що підтримує військову допомогу Україні. Він також порівняв президента росії володимира путіна із Гітлером.

"Я підтримую озброєння України... Це не означає посилати їм готівку, але озброювати Україну... Мене дуже непокоїть довгострокова перспектива. Те, що відбувається, дуже нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить путін, дуже схожі на кроки Гітлера. Але зараз відбувається дещо навіть гірше від того, що сталося у 1930-х роках", – зазначив він.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк розповів, чому панікувати через відставку спікера Конгресу США українцям поки що зарано. Це далеко не найгірший сценарій для нас.