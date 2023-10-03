США надіслали Україні офіційну ноту щодо корупції: подробиці від CNN

У США озвучили, що має зробити Україна, щоб і надалі отримувати фінансову підтримку

У США випустили офіційну дипломатичну ноту для того, щоб підштовхнути Україну більш старанно боротися з корупцією. Деякі види економічної допомоги залежатимуть безпосередньо від прогресу реформування інститутів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела серед трьох американських чиновників, знайомих із ситуацією. Водночас вони зазначили, що адміністрація Джо Байдена, як і раніше, надаватиме допомогу ЗСУ.

За словами чиновників, під загрозою для України можуть опинитися інші види допомоги, окрім військової, якщо в країні не почнуть серйозніше боротися з корупцією. Також вони додали, що Конгрес поки що не схвалив запит адміністрації Байдена щодо виділення 24 млн доларів додаткового фінансування Україні. Частина республіканців висловила побоювання передавати таку серйозну суму "без жорсткого нагляду та відповідних умов".

"Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо якісь із цих коштів будуть присвоєні неправомірно, то це поставить під загрозу всю американську допомогу країні", — сказав CNN один американський чиновник, знайомий із цими зусиллями.

За інформацією CNN, Держдеп США надіслав Україні офіційну дипломатичну ноту (демарш) наприкінці літа. У документі США висловили сподівання, що Україна продовжить робити зусилля, щоб подолати корупцію та посилити фінансову прозорість. Крім того, США вимагають від України провести найважливіші реформи в рамках програми Міжнародного валютного фонду. Зокрема, йдеться про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

У посольстві України у Вашингтоні прокоментували демарш і повідомили, що "амбітно" зробили кроки щодо реформ.

Раніше Володимир Зеленський висловився про корупцію в Україні та про те, чи стосується вона допомоги Заходу. За словами українського президента, хабарництво не стосується фінансів чи зброї, яку виділяють партнери.

Також "Телеграф" розповідав про те, які саме реформи має запровадити Україна. У США розробили при цьому конфіденційний стратегічний документ.