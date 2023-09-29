"Війна нічого не спише": Арахамія розповів про ідею боротьби з корупцією в Україні

Втекти від покарання не вдасться нікому, навіть через десятки років

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №10100, який скасовує строки позовної давності за корупційні злочини під час війни. Це дасть змогу притягнути до відповідальності винних, навіть якщо зараз вони ховаються або про їхні злочини стане відомо у майбутньому.

Про це у своєму Telegram-каналі пише голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, корупція під час війни – без строків позовної давності, тому втекти від покарання не вдасться нікому, навіть за десяток років.

"Цей законопроект скасовує ухвалені минулим скликанням так звані "правки Лозового", завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання і зараз. Все це завдяки тому, що чинний закон встановлює терміни, в які повинні вкластися правоохоронці, розслідуючи справу до повідомлення підозри. Суди потім просто закривають". виробництво, посилаючись на закінчення таких термінів. Якщо хтось мріяв цим скористатися – на них чекає розчарування та в’язниця. Війна нічого не спише", — зазначив він.

Також Давид Арахамія наголосив, що це була ініціатива послідовної антикорупційної політики президента, а також фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці висловили свою думку щодо корупції у країні під час війни. Також вони вказали, хто має відповідати за це.