"Война ничего не спишет": Арахамия рассказал об идее борьбы с коррупцией в Украине

Скрыться от наказания не удастся никому, даже через десятки лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10100, отменяющий сроки исковой давности за коррупционные преступления во время войны. Это даст возможность привлечь к ответственности виновных, даже если сейчас они скрываются или об их преступлениях станет известно в будущем.

Об этом в своем Telegram-канале пишет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, коррупция во время войны – без сроков исковой давности, потому скрыться от наказания не удастся никому, даже через десяток лет.

"Этот законопроект отменяет принятые прошлым созывом так называемые "правки Лозового", благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас. Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые должны уложиться правоохранители, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды потом просто закрывают производство, ссылаясь на окончание таких сроков. Если кто-то мечтал этим воспользоваться – их ждет разочарование и тюрьма. Война ничего не спишет", — отметил он.

Также Давид Арахамия подчеркнул, что это была инициатива последовательной антикоррупционной политики президента, а также фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы высказали свое мнение насчет коррупции в стране во время войны. Также они указали, кто должен нести ответственность за это.