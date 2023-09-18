Энергоатом снова влип в скандал с госзакупками: дело на 160 миллионов

Компания "Атоммонтажсервис" уже попадала в коррупционные скандалы

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в очередной раз попало в скандал с закупками. На этот раз его заподозрили в покупке бетона за завышенными ценами.

Об этом свидетельствует расследование издания "Наши деньги". В нем говорится, что "Атомпроектинжиниринг" "НАЭК "Энергоатом" 24 августа заключил соглашение с ООО "Атоммонтажсервис" о строительстве комплекса по переработке радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС на 168,26 млн. грн. В ходе него в этом году должны закрыть тепловой контур с монтажом основного оборудования блока переработки радиоактивных отходов на ХАЭС.

"Работы закупили без торгов, написав, что их может выполнить исключительно определенное предприятие в случае отсутствия конкуренции по техническим причинам. Однако сметную документацию все же обнародовали", — говорится в материале.

И неё стало известно, что Самая большая сумма в 39,85 млн грн идет на пространственные каркасы с неизвестными характеристиками по 205 тыс грн/т. Еще 30,94 млн грн отведено на щиты опалубки по 7266-8680 грн/кв. м, о которых тоже ничего точно неизвестно. Однако в итоговой ведомости ресурсов есть и понятные позиции, в том числе готовые бетонные смеси. Причем одинаковые виды учтены по разным ценам.

Отмечается, что, например, основной объем бетона В30 М400 крупностью заполнителя более 40 мм на 7,89 млн грн стоит 4 097 грн/куб. м. Это чистая отпускная цена, потому что стоимость доставки на 30 км и складские расходы указаны отдельно – 618 грн. и 94 грн. за кубометр. А рядом такой бетон стоит уже вдвое дороже – 8300 грн/куб. м, однако в столбцах стоимости доставки и складских расходов стоят прочерки.

"Это может означать либо производство смеси на месте, либо включение стоимости доставки на неизвестное расстояние и складские расходы в отпускную цену.

Или наоборот: основной объем бетона В30 М400 крупностью заполнителя 10-20 мм на 3,00 млн грн указано по 8 241 грн/куб. м с прочерками в столбиках стоимости доставки и складских расходов, а еще чуть-чуть на 30 тыс грн – по чистой отпускной цене 4 157 грн/куб. м", — пишут расследователи.

В то же время, по мнению журналистов, в любом случае все эти цены значительно выше рыночных. В пример приводится цена бетона от ровенского производителя "Запад-Авто Бетон". В августе он предлагал бетоны В30 М400 класса П3 по легкоукладочности по 2840 грн/куб. м и класса П4 (под бетононасос) по 3015 грн/куб. м.

В августовском прайс-листе киевской группы "Кузнечная" бетоны В30 для строительства и полов указаны по 3 168-3 624 грн/куб. м, а для открытых площадок и дорог – по 4248 грн/куб. м.

"Кроме того, недавно "Укрэнерго" обнародовало цены материалов в проектах строительства защиты от "шахедов" на электрических подстанциях по Украине. В них более крепкий бетон С32/40 (это соответствует классу В40, который отсутствует в "Энергоатоме") учтен по 3 900 грн/куб. м.

Горячая арматурная сталь класса А-1 обойдется в 60-63 тыс грн/т, а класса А-III – в 57-70 тыс грн/т. В столбцах стоимости доставки и складских расходов в основном тоже прочерки. В "Укрэнерго" горячекатаная арматурная сталь класса А-ІІІ была учтена по цене 36 570 грн/т", — пишут журналисты.

В статье напоминают, что компания "Атоммонтажсервис" принадлежит Владимиру Вознюку и депутату Нетишинского горсовета и главе фракции "Батькивщины" Сергею Вознюку. До этого она уже попадала в коррупционные скандалы, но, тем не менее, с 2016 года получила господрядов на более, чем 2 миллиарда гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Энергоатом" снова попал в скандал из-за закупок для захваченной ЗАЭС.