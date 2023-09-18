Енергоатом знову влип у скандал із держзакупівлями: справа на 160 мільйонів

Компанія "Атоммонтажсервіс" вже потрапляла у корупційні скандали

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" в черговий раз потрапило у скандал із закупівлями. Цього разу його запідозрили у купівлі бетону за завищеними цінами.

Про це свідчить розслідування видання "Наші гроші". У ньому йдеться, що "Атомпроектінжиніринг" "НАЕК "Енергоатом" 24 серпня уклав угоду з ТОВ "Атоммонтажсервіс" про будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів на Хмельницькій АЕС на 168,26 млн. грн. із монтажем основного обладнання блоку переробки радіоактивних відходів на ХАЕС.

"Роботи закупили без торгів, написавши, що їх може виконати виключно певний суб’єкт господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин. Проте кошторисну документацію все ж оприлюднили", — йдеться у матеріалі.

З неї стало відомо, що найбільша сума у 39,85 млн грн іде на просторові каркаси з невідомими характеристиками по 205 тис грн/т. Ще 30,94 млн грн відведено на щити опалубки по 7 266-8 680 грн/кв. м, про які також нічого достеменно невідомоо. Однак у підсумковій відомості ресурсів є і зрозумілі позиції, зокрема готові бетонні суміші. При цьому однакові види враховані за різними цінами.

Зазначається, що, наприклад, основний обсяг бетону В30 М400 крупністю заповнювача більше 40 мм на 7,89 млн грн коштує 4 097 грн/куб. м. Це чиста відпускна ціна, бо вартість доставки на 30 км і складські витрати вказані окремо – 618 грн і 94 грн за кубометр. А поряд такий бетон коштує вже вдвічі дорожче – 8 300 грн/куб. м, проте у стовпчиках вартості доставки та складських витрат стоять прочерки.

"Це може означати або виробництво суміші на місці, або включення вартості доставки на невідому відстань і складських витрат у відпускну ціну.

Або ж навпаки: основний обсяг бетону В30 М400 крупністю заповнювача 10-20 мм на 3,00 млн грн зазначено по 8 241 грн/куб. м із прочерками у стовпчиках вартості доставки та складських витрат, а ще трохи на 30 тис грн – по чистій відпускній ціні 4 157 грн/куб. м", — пишуть розслідувачі.

У той же час, на думку журналістів, у будь-якому випадку всі ці ціни значно вищі за ринкові. За приклад наводиться ціна бетону від рівненського виробника "Захід-Авто Бетон". У серпні внн пропонував бетони В30 М400 класу П3 за легкоукладальністю по 2 840 грн/куб. м і класу П4 (під бетононасос) по 3 015 грн/куб. м.

У серпневому прайс-листі київської групи "Ковальська" бетони В30 для будівництва і підлог зазначені по 3 168-3 624 грн/куб. м, а для відкритих майданчиків і доріг – по 4 248 грн/куб. м.

"Крім того, нещодавно "Укренерго" оприлюднило ціни матеріалів у проектах із будівництва захисту від "шахедів" на електричних підстанціях по Україні. У них міцніший бетон С32/40 (це відповідає класу В40, який відсутній в "Енергоатома") врахований по 3 900 грн/куб. м.

Гарячекатана арматурна сталь класу А-1 обійдеться у 60-63 тис грн/т, а класу А-ІІІ – у 57-70 тис грн/т. У стовпчиках вартості доставки та складських витрат переважно теж прочерки. В "Укренерго" гарячекатана арматурна сталь класу А-ІІІ була врахована по ціні 36 570 грн/т.", — пишуть журналісти.

У статті нагадують, що компанія "Атоммонтажсервіс" належить Володимиру Вознюку та депутату Нетішинської міськради та голові фракції "Батьківщини" Сергію Вознюку. До цього вона вже потрапляла в корупційні скандали, але з 2016 року отримала парядів на більш ніж 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Енергоатом" знову потрапив у скандал через закупівлю для захопленої ЗАЕС.