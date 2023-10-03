США направили Украине официальную ноту по поводу коррупции: подробности от CNN

В США озвучили, что должна сделать Украина, чтобы и дальше получать финансовую поддержку

В США выпустили официальную дипломатическую ноту для того, чтобы подтолкнуть Украину усерднее бороться с коррупцией. Некоторые виды экономической помощи будут зависеть непосредственно от прогресса в реформировании институтов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники среди трех американских чиновников, знакомых с ситуацией. Вместе с тем они отметили, что администрация Джо Байдена по-прежнему будет оказывать помощь ВСУ.

По словам чиновников, под угрозой для Украины могут оказаться другие виды помощи, кроме военной, если в стране не начнут серьезнее бороться с коррупцией. Также они добавили, что Конгресс пока что не одобрил запрос администрации Байдена касательно выделения 24 млн долларов дополнительного финансирования Украине. Часть республиканцев высказала опасения передавать такую серьезную сумму "без жесткого надзора и соответствующих условий".

"Послание украинцам всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут присвоены неправомерно, то это поставит под угрозу всю американскую помощь стране", — сказал CNN один американский чиновник, знакомый с этими усилиями.

По информации CNN, Госдеп США направил Украине официальную дипломатическую ноту (демарш) в конце лета. В документе США выразили надежду на то, что Украина продолжит предпринимать усилия, чтобы побороть коррупцию и усилить финансовую прозрачность. Вдобавок к этому США требуют от Украины провести важнейшие реформы в рамках программы Международного валютного фонда. В частности, речь идет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В посольстве Украины в Вашингтоне прокомментировали демарш и сообщили, что "амбициозно" предприняли шаги касательно реформ.

Ранее Владимир Зеленский высказался о коррупции в Украине и о том, касается ли она помощи Запада. По словам украинского президента, взяточничество не касается финансов или оружия, которое выделяют партнеры.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие именно реформы должна внедрить Украины. В США разработали для этого конфиденциальный стратегический документ.