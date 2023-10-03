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Украина "агрессивно" борется с коррупцией: в США оценили усилия властей

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Госдепартамент США
Госдепартамент США. Фото Wikipedia

Усилия украинских властей не остались незамеченными за океаном

Госдеп США считает, что последние несколько недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции. Там призвали продолжать действовать в том же духе.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга 2 октября. Он отметил, что вопрос коррупции обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Представитель Госдепа добавил, что антикоррупционных мер от Украины требуют члены Конгресса США и члены ЕС. По его словам, это Украина должна сделать, чтобы в будущем стать членом Европейского Союза.

"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, бесспорно, правда", — отметил он.

Однако, в первую очередь, борьба с коррупцией необходима самой Украине, подчеркнул Миллер. Только так страна сможет строить устойчивую экономику.

"Они будут соседями с россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, который может сдерживать будущую российскую агрессию. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в различных секторах экономики", — резюмировал представитель Госдепа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Соединенные Штаты Америки передали Украине список реформ, которые станут основой для консультаций с Киевом и ключевыми партнерами в рамках поддержки нашего государства и его усилий по интеграции в Европу. По мнению Вашингтона, эти шаги должны быть "приоритетными".

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу" политические страсти, набирающие ход в США, а также претензии, которые Штаты выдвигают украинским властям. Он призвал избегать непродуманных шагов, которые украинская власть уже совершала.

Теги:
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