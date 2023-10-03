Украина "агрессивно" борется с коррупцией: в США оценили усилия властей

Усилия украинских властей не остались незамеченными за океаном

Госдеп США считает, что последние несколько недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции. Там призвали продолжать действовать в том же духе.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга 2 октября. Он отметил, что вопрос коррупции обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Представитель Госдепа добавил, что антикоррупционных мер от Украины требуют члены Конгресса США и члены ЕС. По его словам, это Украина должна сделать, чтобы в будущем стать членом Европейского Союза.

"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, бесспорно, правда", — отметил он.

Однако, в первую очередь, борьба с коррупцией необходима самой Украине, подчеркнул Миллер. Только так страна сможет строить устойчивую экономику.

"Они будут соседями с россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, который может сдерживать будущую российскую агрессию. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в различных секторах экономики", — резюмировал представитель Госдепа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Соединенные Штаты Америки передали Украине список реформ, которые станут основой для консультаций с Киевом и ключевыми партнерами в рамках поддержки нашего государства и его усилий по интеграции в Европу. По мнению Вашингтона, эти шаги должны быть "приоритетными".

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу" политические страсти, набирающие ход в США, а также претензии, которые Штаты выдвигают украинским властям. Он призвал избегать непродуманных шагов, которые украинская власть уже совершала.