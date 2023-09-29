Подстрекательства будет больше и хуже: экс-глава МИД объяснил как Украине реагировать на Трампа

Владимир Огрызко просит избегать непродуманных шагов, которые украинская власть уже совершала

Президентские выборы в США намечены только на ноябрь 2024 года, однако предвыборные страсти уже набирают обороты. И, так или иначе, цепляют Украину.

Не без труда Палата представителей Конгресса одобрила выделение Киеву 300 млн долларов. А впереди куда более тяжелые битвы за бюджет.

То и дело циничными заявлениями в адрес Украины отличается 45-й президент-республиканец Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом. Если, конечно, дадут уголовные дела, сыплющиеся на него, будто из рога изобилия. Действующий президент-демократ Джо Байден и вовсе считает, что движение Трампа MAGA (аббревиатура от выражения Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой"; политический лозунг, популяризированный Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года. – Ред.) представляет угрозу американской демократии.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу" политические страсти, набирающие ход в США, а также претензии, которые Штаты выдвигают украинским властям.

– Ничего чрезвычайного в США не происходит. Идет традиционно жесткая политическая борьба в процессе набирающих ход выборов, до которых, правда, еще более года. Трамп никогда не отличался сдержанностью. Он – очевидный популист. И у него традиционная линия на подстрекательство наиболее радикальных частей республиканского электората. Думаю, дальше будет больше и хуже, – говорит Владимир Огрызко.

Ему кажется правильной реакция Байдена, который четко и ясно говорит, что от трампистских выпадов исходит угроза американской демократии. Что с этим следует реально бороться, иначе США могут оказаться в очень сложной ситуации, когда демократическим путем к власти вновь придет человек, не уважающий демократические ценности. Не считающий их важными.

– Что касается Украины, нам не следует особо серьезно воспринимать те или иные популистские заявления Трампа и ему подобных американских политиков, – уверен экс-глава МИД. – Предвыборная кампания предполагает подобный политический радикализм. Главное нам не делать непродуманные шаги, которые украинская власть уже совершала, явно становясь на сторону определенной политсилы. Мы нуждаемся в поддержке как республиканцев, так и демократов. Как Сената, так и Конгресса. И нам следует очень спокойно и продуманно реагировать на происходящее в США.

Прокомментировал Владимир Огрызко и обнародованное на этой неделе письмо с перечнем реформ, которые США – даже под определенные дедлайны – призывают провести Украину. Подчеркивая, что именно такие реформы станут основой для евроинтеграции, для более продуктивных отношений. Речь, в том числе, о рефомре набсоветов, госпредприятий, антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и всей судебной ветви власти, о некоторых изменениях в работу Минобороны и ряда других силовых ведомств.

– Я приветствую такой подход партнеров, – признался экс-министр. – Терпение у них, похоже, лопнуло. Нельзя, как делает в последнее время официальный Киев, риторически спрашивать "почему мы не в НАТО или не в ЕС?", при этом не делая того, что нужно делать для подобной интеграции. Такое впечатление, что расчет делается на то, что на Западе ничего не понимают (хоть это далеко не так). Или это игра – и не более.

По мнению дипломата, то, что это письмо обнародовали, является абсолютно сознательным шагом. Общественность, уверен он, должна сыграть свою роль. Тем более, подчеркивает эксперт, что ничего нового в указанных требованиях нет. Просто сконцентрировали в одном месте всё, что мы обещали сделать раньше.

– Об этом неоднократно говорили послы стран "Большой семерки", мировые лидеры на разных международных площадках, – отмечает Владимир Огрызко. – Это хороший допинг для украинской власти. Если она хочет таковой и остаться – ей придется реагировать. Если же нет, продолжит делать вид, что она что-то где-то реформирует. Когда коррупционные скандалы зашкаливают, когда это уже превращается в систему, а не в отдельные случаи, никто не будет продолжать вливать в нас деньги. От власти ждут реального самоочищения. А то, что мы видим в последнее время, просто ужасает.