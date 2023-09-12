Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснил "Телеграфу", почему политическое будущее Зеленского зависит начала реальной борьбы с коррупцией

Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, большинство украинцев называют ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях лично президента Владимира Зеленского.

Это уже вызвало недовольство главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии, который резко отреагировал и назвал опрос "манипуляционным", акцентируя, что не президентское дело — бороться с коррупцией.

Этот опрос я бы назвал холодным душем для действующей власти. Прежде всего — для Офиса президента и лично Зеленского. Своим "Единым телемарафоном" они фактически пытаются монополизировать информационную политику в Украине. Речь явно идет уже не только о вопросах безопасности. Не раз там замечено откровенное прославление действующей власти, оправдание всех ее действия и намерений. И это начинает напоминать пусть бледную тень, но — российского телевидения, работающего исключительно на кремль.

Соответствующие замечания звучат не только от ряда экспертов и политиков внутри Украины, но и — от наших европейских партнеров. Подчеркивалась важность альтернативного мнения в информационной политике, необходимость защиты свободы слова.

Но украинская власть на это не реагирует. Зато она добилась, как ей кажется, своих целей. Монополизировала всё, что только можно. Перебрала на себя все полномочия. Дала понять, что решает все вопросы единолично. Похоже, не понимая, что пойдет и обратная реакция. В виде необходимости нести ответственность за всё, происходящее в стране.

Фактически, Банковая сама подготовила почву, чтобы около 80% украинцев называли лично Зеленского ответственным за коррупционный беспредел. И это логично. Раз вы набрали на себя столько прав — должны быть и обязанности, и ответственность!

И реакция Арахамии в стиле — мы белые и пушистые, это опросы неправильные, мягко говоря, несерьезная. Следует делать выводы — и перестать имитировать борьбу с коррупцией, начав реально с ней бороться.

У меня создается впечатление, что "слуги" заранее знали о результатах этого исследования, которое было проведено еще в июле. И пытались в августе и начале сентября визуально активизировать борьбу с коррупцией. "Охота" на озолотившихся военкомов, задержание Коломойского, заявления Зеленского о необходимости приравнять коррупцию к госизмене — явно звенья одной цепи. Эдакая игра на опережение. Попытка сбить волну негатива, которая и так поднималась, а теперь еще и окрепла на фоне данных опросов.

Но, опять-таки, если это будет исключительно имитация, ничем хорошим она не закончится. И Запад подает четкие сигналы об этом. И когда президент Литвы — одной из наших наибольших помощниц в противостоянии с рф — Гитанас Науседа говорит о том, что коррупция в Украине тормозит поставки нам оружия от союзников, тут уже официальному Киеву просто некуда отступать.

Или Зеленский начнет реально вычищать власть от коррупционеров, или перспектива следующих выборов будет для него и партии "Слуга народа" (как бы она ни переназвалась) — очень туманной.

Особенно на фоне открытия электронных деклараций чиновников, от чего власть пыталась отпетлять, но общество этого не дало. В итоге петиция о необходимости наложить вето на попытку отсрочить на год доступ к э-декларациям чиновников в рекордные сроки набрала нужное для рассмотрение количество голосов. И президенту ничего не оставалось кроме как наложить это самое вето, что он и сделал 12 сентября.

Предполагаю, когда общество увидит, как за время войны умудрились обогатиться многие представители власти, фактически занимающиеся мародерством в то время, как вся страна сбрасывалась на поддержку ВСУ, это будет приговор Зе-команде. Думаю, там это понимали. Потому пытались оттянуть открытие деклараций для всеобщего обозрения.

С моей точки зрения, для Зеленского сейчас — очередной определяющий этап. И от того, начнет ли он реально бороться с коррупцией, будет зависеть его политическое будущее. А может, и не только политическое.