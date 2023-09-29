Підбурювання буде більше і гірше: ексглава МЗС пояснив, як Україні реагувати на Трампа

Володимир Огризко просить уникати непродуманих кроків, які українська влада вже робила

Президентські вибори в США намічені лише на листопад 2024 року, проте передвиборні пристрасті вже набирають обертів. І так чи інакше чіпляють Україну.

Не легко Палата представників Конгресу схвалила виділення Києву 300 млн доларів. А попереду важчі битви за бюджет.

Раз у раз цинічними заявами на адресу України відрізняється 45-й президент-республіканець Дональд Трамп, який мріє повернутися до Білого дому. Якщо, звичайно, дадуть кримінальні справи, що сипляться на нього, ніби з рогу достатку. Чинний президент-демократ Джо Байден взагалі вважає, що рух Трампа MAGA (абревіатура від вираження Make America Great Again – "Зробимо Америку знову великою"; політичне гасло, популяризоване Трампом під час його президентської кампанії 2016 року. – Ред.) становить загрозу демократії.

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував "Телеграфу" політичні пристрасті, які набирають хід у США, а також претензії, які Штати висувають українській владі.

– Нічого надзвичайного у США не відбувається. Йде традиційно жорстка політична боротьба в процесі виборів, що набирають хід, до яких, щоправда, ще більше року. Трамп ніколи не вирізнявся стриманістю. Він – очевидний популіст. І в нього традиційна лінія на підбурювання найрадикальніших частин республіканського електорату. Думаю, далі буде більше та гірше, – каже Володимир Огризко.

Йому здається правильною реакція Байдена, який чітко та ясно говорить, що від трампістських випадів походить загроза американській демократії. Що з цим слід реально боротися, інакше США можуть опинитися в дуже складній ситуації, коли демократичним шляхом до влади знову прийде людина, яка не поважає демократичних цінностей. Не вважає їх важливими.

– Щодо України, нам не слід особливо серйозно сприймати ті чи інші популістські заяви Трампа та йому подібних американських політиків, – упевнений ексглава МЗС. – Передвиборча кампанія передбачає такий політичний радикалізм. Головне нам не робити непродуманих кроків, які українська влада вже робила, явно стаючи на бік певної політсили. Ми потребуємо підтримки як республіканців, так і демократів. Як Сенату, і Конгресу. І нам слід дуже спокійно та продумано реагувати на те, що відбувається в США.

Прокоментував Володимир Огризко та оприлюднений цього тижня лист із переліком реформ, які США – навіть під певні дедлайни – закликають провести Україну. Наголошуючи на тому, що саме такі реформи стануть основою для євроінтеграції, для більш продуктивних відносин. Йдеться, зокрема, про реформ наглядових рад, держпідприємств, антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя та всієї судової гілки влади, про деякі зміни в роботі Міноборони та інших силових відомств.

– Я вітаю такий підхід партнерів, – зізнався ексміністр. – Терпіння у них, схоже, урвалося. Не можна, як останнім часом робить офіційний Київ, риторично запитувати "чому ми не в НАТО чи не в ЄС?", при цьому не роблячи того, що потрібно робити для такої інтеграції. Таке враження, що розрахунок робиться на те, що на Заході нічого не розуміють (хоч це далеко не так). Або це гра – і не більше.

На думку дипломата, те, що цей лист оприлюднили, є свідомим кроком. Громадськість, упевнений він, має зіграти свою роль. Тим більше наголошує експерт, що нічого нового у зазначених вимогах немає. Просто сконцентрували в одному місці все, що ми обіцяли зробити раніше.

– Про це неодноразово говорили посли країн "Великої сімки", світові лідери на різних міжнародних майданчиках, – зазначає Володимир Огризко. – Це добрий допінг для української влади. Якщо вона хоче такою і залишитись – їй доведеться реагувати. Якщо ж ні, продовжить вдавати, що вона десь реформує. Коли корупційні скандали зашкалюють, коли це вже перетворюється на систему, а не на окремі випадки, ніхто не продовжуватиме вливати в нас гроші. Від влади чекають на реальне самоочищення. А те, що бачимо останнім часом, просто жахає.