Вибори в США та Україна: американський професор назвав два головні варіанти та їх наслідки

Україна може втратити підтримку США

Майбутні вибори в США, проведення яких заплановано наступного року, можуть вплинути на підтримку України та надання нашій країні військової та фінансової допомоги. Про можливі наслідки розповів професор міжнародного бізнесу Університету Північної Кароліни у Грінсборо Василь Тарас.

Подробиці експерт озвучив в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Василя Тараса, чітко вимальовуються два табори. "З одного боку проукраїнська, а це більша частина Республіканської партії і майже вся Демократична, як виборці, так і депутати. Але так само досить великий табір політиків та їхніх прихильників, які крутяться здебільшого навколо Трампа та кажуть, що росію перемогти неможливо, а якщо неможливо, тоді краще змусити Україну сісти за стіл переговорів та просто закінчити цю справу", — розповів він.

Професор розповів, що Трамп нещодавно давав велике інтерв’ю, де знову заявив, що закінчить війну між Україною та Росією за 48 годин. "Його притиснули запитанням: а яким чином? Він сказав, що карти свої викладати не буде, але сказав, що посадить путіна, Зеленського, пошепче одному щось на вушко, іншому і вони одразу перестануть воювати. Тобто фактично змусить Україну здати частину своїх інтересів це задовольнить апетити росії і на цьому все закінчиться", — уточнив Тарас.

Він також розповів, що можливі два сценарії на виборах у США. Перший із варіантів – перемогу отримають Байден чи Хейлі (Ніккі Хейлі — республіканка, Постійний представник США при ООН. — Ред.). Тоді підтримка України залишиться, а можливо, навіть збільшиться. Другий варіант — президентське крісло займе Трамп або Десантіс (Рон Десантіс — республіканець, губернатор Флориди. — Ред.). Тоді, швидше за все, за словами експерта, допомога нашій країні значно знизиться. Або Україна опиниться в тій же позиції, що й Корея свого часу. "Південна Корея хотіла продовжувати боротися, але коли їй сказали, що допомогу більше не даватимуть, у них фактично не залишилося нічого, як погодитися на проведення лінії та заморожування конфлікту", — пояснив Василь Тарас.

"Тому як буде — ми знаємо, ми не знаємо, хто переможе. Я вже майже 30 років у Північній Америці, мав можливість спостерігати дуже багато виборів, і щоразу все змінювалося кілька разів протягом виборчої кампанії", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповів, що американці думають про подальше виділення військової допомоги Україні.

Більше того, як можуть вплинути вибори президента в США на підтримку України, читайте в інтерв’ю з Віталієм Тарасом "Трамп обіцяє закінчити війну через 48 годин, змусивши Україну здати свої інтереси" на сайті "Телеграф".