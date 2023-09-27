Выборы в США и Украина: американский профессор назвал два главных варианта и их последствия

Украина может лишиться поддержки США

Грядущие выборы в США, проведение которых запланировано в следующем году, могут повлиять на поддержку Украины и оказание нашей стране военной и финансовой помощи. О двух возможных исходах рассказал профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас.

Подробности эксперт озвучил в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По словам Василия Тараса, четко вырисовывается два лагеря. "С одной стороны проукраинский, а это большая часть Республиканской партии и почти вся Демократическая, как избиратели, так и депутаты. Но так же достаточно большой лагерь политиков и их сторонников, которые крутятся в основном вокруг Трампа и говорят, что россию победить невозможно, а если невозможно, тогда лучше заставить Украину сесть за стол переговоров и просто закончить это дело", — рассказал он.

Профессор рассказал, что Трамп недавно давал большое интервью, где снова заявил, что закончит войну между Украиной и россией за 48 часов. "Его прижали вопросом: а каким образом? Он сказал, что карты свои выкладывать не будет, но сказал, что посадит путина, Зеленского, пошепчет одному что-то на ушко, другому и они сразу перестанут воевать. То есть фактически заставит Украину сдать часть своих интересов, это удовлетворит аппетиты россии и на этом все закончится", — уточнил Тарас.

Он также рассказал, что возможны два сценария на выборах в США. Один из вариантов – победу одержат Байден или Хейли (Никки Хейли – республиканка, Постоянный представитель США при ООН. — Ред. ). Тогда поддержка Украины останется, а возможно даже увеличится. Второй вариант — президентское кресло займет Трамп или Десантис (Рон Десантис – республиканец, губернатор Флориды. — Ред. ). Тогда, скорее всего, по словам эксперта, помощь нашей стране сильно снизится. Или Украина окажется в той же позиции, что и Корея в своё время. "Южная Корея хотела продолжать сражаться, но, когда ей сказали, что помощь больше давать не будут, у них фактически не осталось ничего, как согласиться на проведение линии и замораживание конфликта.", — пояснил Василий Тарас.

"Поэтому как будет – мы знаем, мы не знаем, кто победит. Я уже почти 30 лет в Северной Америке, имел возможность наблюдать очень много выборов, и каждый раз все менялось несколько раз на протяжении избирательной кампании.", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказал, что думают американцы о дальнейшем выделении военной помощи Украине.

Больше о том, что как могут повлиять выборы президента в США на поддержку Украины, читайте в интервью с Виталием Тарасом "Трамп обещает закончить войну через 48 часов, заставив Украину сдать свои интересы" на сайте "Телеграф".