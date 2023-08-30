Снижает ли Запад поддержку Украины? Эксперт ударил фактами

Пока СМИ намекают на переговоры, в Украине появляется новая техника НАТО

Скорость, с которой в западных СМИ выходят материалы о необходимости "заморозки" конфликта, наводят на мысль, что идет целенаправленная компания по продвижению этой идеи.

Правда ли Запад планирует "слить" Украину и о чем свидетельствуют факты? Журналисты "Телеграфа" выяснили у экс-председателя Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгия Туки.

Политик считает, что тема "замораживания" войны инспирируется искусственно.

"Мне удивительно, неприятно, что некоторые действующие украинские политики, тот же министр иностранных дел Кулеба, позволяют себе высказывать сомнения в том, что нас продолжат поддерживать. Не успел он ляпнуть, что нас ждет тяжелая в дипломатическом плане осень, как нам дали одобрение на получение долгожданных истребителей F-16. И возникает логичный вопрос – в чью дуду дуют те, кто делает подобные заявления? Явно – не в украинскую", — отмечает эксперт.

Георгий Тука, комментируя рост количества публикаций в западных СМИ на тему "замораживании" конфликта, пришел к следующим выводам:

Такие публикации не носят системный характер. Это не позиция официальных лиц (того же Белого дома – в случае с США). Публикаций такого плана становится больше на фоне начинающейся предвыборной кампании, которая в Штатах традиционно стартует более чем за год до собственно выборов, намеченных на ноябрь-2024.

Эксперт отмечает, что тема прекращения поддержки Украины — главный тезис трампистов. Но о реальном уменьшении поддержки Запада ничего не свидетельствует.

"Понятно, что вопрос поддержки Украины будет активно разыгрываться, прежде всего, со стороны ярых трампистов. Они станут чаще педалировать эту тему. И странно, что их тезисы подхватывают в Украине, — отмечает эксперт.

Тех, кто говорит о якобы снижении поддержки нашей страны со стороны Запада, следует бить фактами. А факты таковы, что в нашем небе скоро появится натовская авиация. Поддержка идет по нарастающей – и по количественным, и по качественным показателям. Да, конечно, не такими темпами, как нам бы хотелось. Но – идет. И увеличивается. И это – факт", — констатирует Георгий Тука.

Какое отношение к волне "миролюбия" западных СМИ имеет рука российской пропаганды, читайте в полном материале "Телеграфа": "Переговоры с россией: почему на Западе и в Украине дуют в кремлевскую дуду"

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