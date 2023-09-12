Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала пояснив "Телеграфу", чому політичне майбутнє Зеленського залежить від початку реальної боротьби з корупцією

Згідно з опитуванням фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців називають відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях особисто президента Володимира Зеленського.

Це вже викликало невдоволення голови фракції "Слуга народу" у парламенті Давида Арахамії, який різко відреагував і назвав опитування "маніпуляційним", наголошуючи, що не президентська справа — боротися з корупцією.

Це опитування я назвав би холодним душем для чинної влади. Насамперед — для Офісу президента та особисто Зеленського. Своїм "Єдиним телемарафоном" вони практично намагаються монополізувати інформаційну політику в Україні. Йдеться явно вже не лише про питання безпеки. Не раз там помічено відверте прославлення чинної влади, виправдання всіх її дій та намірів. І це починає нагадувати нехай бліду тінь, але — російського телебачення, що працює виключно на кремль.

Відповідні зауваження лунають не лише від низки експертів та політиків усередині України, а й від наших європейських партнерів. Наголошувалося на важливості альтернативної думки в інформаційній політиці, необхідності захисту свободи слова.

Але українська влада на це не реагує. Зате вона досягла, як їй здається, своїх цілей. Монополізувала все, що тільки можна. Перебрала на себе усі повноваження. Дала зрозуміти, що вирішує всі питання одноосібно. Схоже, не розуміючи, що піде зворотна реакція. Як необхідність нести відповідальність за все, що відбувається в країні.

Фактично Банкова сама підготувала ґрунт, щоб близько 80% українців називали особисто Зеленського відповідальним за корупційне свавілля. І це логічно. Якщо ви перебрали на себе стільки прав — повинні бути і обов’язки, і відповідальність!

І реакція Арахамії у стилі — ми білі та пухнасті, це опитування неправильні, м’яко кажучи, несерйозні. Слід робити висновки — і перестати імітувати боротьбу з корупцією, почавши реально з нею боротися.

У мене складається враження, що "слуги" наперед знали про результати цього дослідження, яке було проведено ще в липні. І намагалися у серпні та на початку вересня візуально активізувати боротьбу з корупцією. "Полювання" на військкомів, що озолотилися, затримання Коломойського, заяви Зеленського про необхідність прирівняти корупцію до держзради — явно ланки одного ланцюга. Така собі гра на випередження. Спроба збити хвилю негативу, яка й так підіймалася, а тепер ще й зміцніла на тлі цих опитувань.

Але, знову ж таки, якщо це буде виключно імітація, нічим хорошим вона не закінчиться. І Захід подає чіткі сигнали про це. І коли президент Литви — однієї з наших найбільших помічниць у протистоянні з рф — Гітанас Науседа говорить про те, що корупція в Україні гальмує постачання нам зброї від союзників, тут офіційному Києву просто нікуди відступати.

Або Зеленський почне реально очищати владу від корупціонерів, або перспектива наступних виборів буде для нього і партії "Слуга народу" (хоч би як вона переназвалася) — дуже туманною.

Особливо на тлі відкриття електронних декларацій чиновників, від чого влада намагалася відпетляти, але суспільство цього не дало. У результаті петиція про необхідність накласти вето на спробу відстрочити на рік доступ до е-декларацій чиновників у рекордні терміни набрала потрібну для розгляду кількість голосів. І президентові нічого не залишалося окрім як накласти це вето, що він і зробив 12 вересня.

Припускаю, коли суспільство побачить, як за час війни примудрилися збагатитися багато представників влади, які фактично займаються мародерством, коли вся країна скидалася на підтримку ЗСУ, це буде вирок Зе-команді. Думаю, там це розуміли. Тому намагалися відтягнути відкриття декларацій для загального огляду.

На мою думку, для Зеленського зараз — черговий визначальний етап. І від того, чи почне він реально боротися з корупцією, залежатиме його політичне майбутнє. А може, й не лише політичне.