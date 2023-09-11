Президента критикувати не можна? Арахамія різко відреагував на опитування про корупцію в Україні

У "Слузі народу" сподіваються, що антикорупційні органи посилять роботу

Нове опитування показало, що більшість українців навіть під час воєнного стану залишаються нетерпимими до корупції та вважають, що критикувати владу, включно з президентом, правильно і необхідно. Однак такий підхід сподобався далеко не всім.

Наприклад, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав це опитування "маніпуляційним", оскільки воно показує, що нібито президент має відповідати за боротьбу з побутовою корупцією.

Зокрема, він висловив переконання, що глава держави, який займається війною та пошуками допомоги для нашої країни, не може замінити собою антикорупційні відомства.

"Коли президент запропонував прирівняти корупцію під час війни до державної зради – у політикумі почалися крики про "закручування гайок", тоді чому саме президент має відповідати за бруківку, стадіони, тенісні корти та інше непотріб під час війни?", — запитав Арахамія.

Він нагадав, що з нового року Україна перейде на військовий бюджет, де не буде грошей на всі ці речі, а залишаться лише витрати на зброю та потреби оборони. Також парламентарій висловив сподівання, що антикорупційні органи посилять свою роботу, зокрема й у інформаційному плані.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на тлі гучних викриттів корупціонерів по всій країні запропонував прирівняти корупцію до держзради. Однак, на Заході цю ідею не оцінили та назвали це замахом на незалежність антикорупційної системи країни.