Президента критиковать нельзя? Арахамия резко отреагировал на опрос о коррупции в Украине

В "Слуге народа" надеются, что антикоррупционные органы усилят работу

Новый опрос показал, что большинство украинцев даже во время военного положения остаются нетерпимыми к коррупции и считают, что критиковать власть, включительно с президентом, правильно и необходимо. Однако такой подход понравился далеко не всем.

Например, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал этот опрос "манипуляционным", поскольку он показывает, что якобы президент должен отвечать за борьбу с бытовой коррупцией.

В частности он выразил убеждение, что глава государства, который занимается войной и поисками помощи для нашей страны, не может заменить собой антикоррупционные ведомства.

"Когда президент предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене – в политикуме начались крики о "закручивании гаек", тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?", — спросил Арахамия.

Он напомнил, что с нового года Украина перейдет на военный бюджет, в котором не будет денег на все эти вещи, а останутся лишь расходы на оружие и потребности обороны. Также парламентарий выразил надежду, что антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе и в информационном плане.

Напомним, что Владимир Зеленский на фоне громких разоблачений коррупционеров по всей стране предложил прировнять коррупцию к госизмене. Однако на Западе эту идею не оценили и назвали это покушением на независимость антикоррупционной системы страны.