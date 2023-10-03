Україна "агресивно" бореться з корупцією: у США оцінили зусилля влади

Зусилля української влади не залишилися непоміченими за океаном

Держдеп США вважає, що останні кілька тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції. Там закликали продовжувати діяти так само.

Про цезаявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 2 жовтня. Він зазначив, що питання корупції обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Представник Держдепу додав, що антикорупційних заходів від України вимагають члени Конгресу США та члени ЄС. За його словами, це Україна має зробити, щоб у майбутньому стати членом Європейського Союзу.

"Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і врешті-решт реалізувати свої європейські прагнення стати членом ЄС, і це, безперечно, правда", — зазначив він.

Однак насамперед боротьба з корупцією необхідна самій Україні, наголосив Міллер. Лише так країна зможе будувати стійку економіку.

"Вони будуть сусідами з росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, який може стримувати майбутню російську агресію. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде поширена в різних секторах економіки", — резюмував представник Держдепу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сполучені Штати Америки передали Україні список реформ, які стануть основою для консультацій з Києвом та ключовими партнерами у рамках підтримки нашої держави та її зусиль щодо інтеграції до Європи. На думку Вашингтона, ці кроки мають бути "пріоритетними".

Нагадаємо, колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував "Телеграфу" політичні пристрасті, які набирають хід у США, а також претензії, які Штати висувають українській владі. Він закликав уникати непродуманих кроків, які українська влада вже робила.