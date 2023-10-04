В США назначили временного спикера Конгресса: что будет дальше

Голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе

После отставки Кевина Маккарти Палата представителей США назначила временным спикером республиканца Патрика Макгенри. Он объявил перерыв в работе Палаты представителей.

Как пишет ВВС, республиканец Стив Вомак объявил должность спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки вакантной, что является беспрецедентным в современной истории США. По данным "Укринформ", голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе.

Патрик Макгенри — из Северной Каролины, он поддерживал Маккарти. На данный момент он является временным спикером. Остается неясным, будет ли он обладать полной властью, или только административными полномочиями и возможностью контролировать проведение новых выборов. Однако сейчас Макгенри может только объявлять перерыв в работе Палаты, закрывать заседания и ставить на голосование кандидатуры на должность спикера.

Патрик Макгенри. Фото: Getty Images

Регламент не определяет, как долго он может исполнять обязанности временного спикера или когда состоятся новые выборы. С сегодняшнего дня конгрессмены будут находиться на каникулах и вернутся 9 октября вечером на конференцию перед возможным голосованием на следующий день.

Маккарти после голосования за его отстранение провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не думал об отставке. Он подчеркнул, что его однопартиец Мэтт Гейц, который инициировал этот процесс, руководствовался личными мотивами.

"Послушайте, вы все знаете Мэтта Гейца. Вы знаете, что это было личное. Это не имело ничего общего с расходами… Это все было для того, чтобы привлечь ваше внимание", — заявил Маккарти.

Кроме того, Маккарти заверил, что поддерживает военную помощь Украине. Он также сравнил президента росии владимира путина с Гитлером.

"Я поддерживаю вооружение Украины… Это не означает посылать им наличные, но вооружать Украину… Меня очень беспокоит долгосрочная перспектива. То, что происходит, очень напоминает 1930-е годы. Многие шаги, которые делает Путин, очень похожи на шаги Гитлера. Но сейчас происходит кое-что даже хуже того, что произошло в 1930-х годах", – отметил он.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк рассказал, почему паниковать из-за отставки спикера Конгресса США украинцам пока рано. Это — далеко не самый худший сценарий для нас.