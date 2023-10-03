Укр

Байден созвонился с топ-союзниками США из-за угрозы для Украины

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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twitter.com/POTUS Новость обновлена 03 октября 2023, 19:06

На совещании присутствовали более 10 высокопоставленных чиновников

Из-за принятия нового бюджета США, который не включает помощь Украине, американский президент Джо Байден созвонился с высокопоставленными союзниками. Целью переговоров является координация совместных действий.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что разговоры состоялись из-за того, что" будущее американского финансирования Украины остается неопределенным".

"Сегодня утром президент Байден провел совещание с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

На совещании присутствовали:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен;
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель;
  • Канцлер Германии Олаф Шольц;
  • Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида;
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
  • Президент Польши Анджей Дуда;
  • Президент Румынии Клаус Иоганнис;
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак;
  • Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне выступили со срочным и тревожным заявлением для Украины.

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#Украина #США #Помощь