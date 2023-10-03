Байден созвонился с топ-союзниками США из-за угрозы для Украины
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На совещании присутствовали более 10 высокопоставленных чиновников
Из-за принятия нового бюджета США, который не включает помощь Украине, американский президент Джо Байден созвонился с высокопоставленными союзниками. Целью переговоров является координация совместных действий.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что разговоры состоялись из-за того, что" будущее американского финансирования Украины остается неопределенным".
"Сегодня утром президент Байден провел совещание с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины", — говорится в заявлении Белого дома.
На совещании присутствовали:
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен;
- Президент Европейского совета Шарль Мишель;
- Канцлер Германии Олаф Шольц;
- Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида;
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
- Президент Польши Анджей Дуда;
- Президент Румынии Клаус Иоганнис;
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак;
- Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне выступили со срочным и тревожным заявлением для Украины.