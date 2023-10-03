Байден созвонился с топ-союзниками США из-за угрозы для Украины

На совещании присутствовали более 10 высокопоставленных чиновников

Из-за принятия нового бюджета США, который не включает помощь Украине, американский президент Джо Байден созвонился с высокопоставленными союзниками. Целью переговоров является координация совместных действий.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что разговоры состоялись из-за того, что" будущее американского финансирования Украины остается неопределенным".

"Сегодня утром президент Байден провел совещание с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

На совещании присутствовали:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен;

Президент Европейского совета Шарль Мишель;

Канцлер Германии Олаф Шольц;

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;

Премьер-министр Японии Фумио Кисида;

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

Президент Польши Анджей Дуда;

Президент Румынии Клаус Иоганнис;

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне выступили со срочным и тревожным заявлением для Украины.