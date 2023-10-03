Байден зателефонував топ-союзникам США через загрозу для України

На нараді були присутні понад 10 високопосадовців

Через ухвалення нового бюджету США, який не включає допомогу Україні, американський президент Джо Байден зателефонував високопоставленим союзникам. Метою переговорів є координація спільних дій.

Про це пише CNN, посилаючись на заяву Білого дому. Зазначається, що розмови відбулися через те, що "майбутнє американського фінансування України залишається невизначеним".

"Сьогодні вранці президент Байден провів нараду із союзниками та партнерами, щоб скоординувати нашу постійну підтримку України", - йдеться у заяві Білого дому.

На нараді були присутні:

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

Президент Європейської ради Шарль Мішель;

Канцлер Німеччини Олаф Шольц;

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

Президент Польщі Анджей Дуда;

Президент Румунії Клаус Йоганніс;

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак;

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Пентагоні виступили із терміновою та тривожною заявою для України.