Байден выступит с "большой речью" о помощи Украине

У США есть другие способы помогать Украине, но Джо Байден не стал вдаваться в подробности

Президент США Джо Байден прокомментировал отставку Пола Маккарти с должности спикера Палаты представителей и анонсировал "большую речь" насчет помощи Украине. Однако, он не уточнил, когда именно выступит с этой речью.

Об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме. По его словам, большинство депутатов от обеих партий выступают за поддержку Украины.

Джо Байден отреагировал на то, что республиканцы в Конгрессе против выделения дополнительных 24 млн долларов для помощи Украине. Он отметил, что вскоре выступит с "большой речью" насчет помощи Украине и подчеркнул, что для США важно и дальше оказывать помощь нашей стране.

"Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование поддержки Украины. Очень скоро я выступлю с большой речью по этому вопросу", — сказал Байден.

Американский лидер также отметил, что у США есть и другие способы оказывать Украине помощь, но деталей раскрывать не стал.

Напомним, что Джо Байден не поддержал решение Конгресса принять временный бюджет без помощи Украине. Он заявил, что не может допустить, чтобы помощь Украине останавливалась даже на небольшой промежуток времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого назначили временным спикером Палаты представителей. Должность спикера объявлена вакантной — это беспрецедентный случай в США.