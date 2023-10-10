В США планують виділити черговий пакет допомоги Україні: що в ньому унікального

Голосування може відбутися вже в найближчий місяць

У Сенаті Сполучених Штатів розглядають питання виділення чергової фінансової допомоги Україні. На відміну від останніх рішень Білого Дому, політики наразі вирішують доцільність прийняття річного пакету фінансування. Він може сягати від 50 до 100 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед сенаторів. Видання додає, що головне бажання багатьох проукраїнських політиків — забезпечити точну наявність прийдешньої допомоги Києву з огляду на нещодавні події у Палаті представників.

При цьому зазначається, що фінальний проєкт пакету може значно перевищувати суму допомоги, котру попередньо просив виділити президент Джо Байден. Це робиться з огляду на одразу два моменти — надання Україні впевненості та кращий хід "з політичної точки зору".

Слід нагадати, що початково у Сенаті говорили про виділення 24 млрд доларів для України. Допомога, що нині обговорюється американськими політиками, є більш серйозною та довгостроковою. Однак кінцевої суми поки ще немає — як уже згадувалося, вона може коливатися від 50 до 100 млрд доларів.

За словами сенатора-демократа Річарда Блюменталя, котрий щиро підтримує українців, заявив, що на його думку пакет має бути у розмірі ближче до сотні мільярдів "зелених". Однак він не проти компромісу, якщо республіканська партія погодиться на виділення хоча б близько 60 млрд.

Підкреслимо, що відповідне голосування може відбутися між 16 жовтня на 17 листопада. Головне — аби до дати закінчення поточного законопроєкту США про тимчасові витрати.

Нагадаємо, що американці повсякчас підтримують Україну не лише фінансовими вливаннями, а й безпосередньо зброєю. Одне із останніх джерел такої допомоги — конфісковане озброєння, перехоплене на шляху з Ірану до Ємену. Попередньо, воно мало потрапити до бойовиків-хуситів, однак цілком можливо, що бюрократичні нюанси будуть подолані і Україну отримає нові поставки.

Також "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне перейматися за можливе припинення допомоги від Вашингтона. За його словами, Джо Байден переконав його у 100-відсотковій підтримці Києва і надалі.