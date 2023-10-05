Без США будет плохо: в ЕС сделали тревожное для Украины заявление

Европа увеличивает помощь Украине

Страны Европы продолжают работать над увеличением помощи Украине. Однако это не сможет заменить поддержку со стороны США.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Theguardian. По его словам, решение Конгресса США не включать дополнительную помощь Украине в бюджетное соглашение было "не очень хорошей новостью".

При этом Боррель выразил надежду, что такое решение не будет окончательной позицией США.

"Украине нужна поддержка Евросоюза", — сказал он, добавив, что "мы ее увеличим", но Киеву также нужна помощь Америки. "Европа не может заменить США", — подчеркнул Боррель.

Напомним, президент США Джо Байден обратится к американскому народу и Конгрессу США с "большой речью". Ее цель — донести до американцев важность продолжения финансовой помощи Украине в сфере безопасности.