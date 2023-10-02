"Это единственный документ": Боррель в Киеве сделал важное заявление насчет войны

Украину будут и дальше поддерживать в Европе

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится в Киеве с официальным визитом, сделал важные заявления по войне в Украине. В частности, он поддержал "формулу мира" Зеленского.

Об этом он говорил во время пресс-конференции по итогам выездного заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. Так, по словам Борреля, эта формула является "единственным" обоснованным документом, который может привести к устойчивому и справедливому миру, ЕС готов работать с этим планом, чтобы обеспечить ему широкую международную поддержку.

Напомним, что "формула мира" Зеленского включает 5 основных пунктов. Одним из них является остановка российского террора.

Также европейский чиновник сделал ряд других заявлений по теме:

моё прибытие в Киев означает знак солидарности;

мы готовы предоставить Украине долгосрочную поддержку, чтобы противостоять дестабилизации, которую устраивает россия;

Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет;

планируем обучить 40.000 украинских военных в ближайшие месяцы;

работаем над кооперацией оборонных отраслей ЕС и Украины;

россия должна заплатить за депортацию детей и свою агрессию;

только формула мира Зеленского обсуждается в мировом обществе;

наша встреча — послание россии, нас не запугать ракетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину посетил генсек НАТО. Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений, в том числе и о членстве Украины в Альянсе.