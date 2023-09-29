СМИ узнали цель внезапного визита Столтенберга в Киев: выгодный, хотя и рискованный шаг

Генсек НАТО приезжал не только для обсуждения усиления украинской армии

Страны Запада планируют нарастить производство оружия в Украине. Именно с этими планами связан визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Великобритании и Франции Гранта Шаппса и Себастьяна Лекорню 28 сентября.

Об этом пишет The New York Times. Подчеркивается, что такое сотрудничество экономически выгодно и Украине, и является прибыльным для производителей оружия в мире.

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии россии", — заявил генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновники стран-членов НАТО считают расширение собственной военной промышленности Украины потенциально выгодной перспективой для западных производителей оружия. Вместе с тем, она является рискованной из-за постоянных ракетных и дроновых атак россии.

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами… Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению российской агрессии", — подчеркнул Столтенберг.

Отмечается, что визиты глав Минобороны Британии и Франции, а также генсека НАТО состоялись за день до форума международных военных подрядчиков, созванного украинским правительством. Его цель в приобщении компаний к развитию промышленного потенциала по производству и ремонту вооружения в Украине. Как анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на мероприятии соберутся представители 165 компаний из 26 стран.

Как сообщал "Телеграф", в ходе своего первого после вступления в должность визита в Украину министр обороны Британии Грант Шаппс от лица правительства своей страны заверил, что Украина остается на острие внимания Британии. Во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, собеседники также обсудили вопросы усиления украинской ПВО.