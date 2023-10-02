"Це єдиний документ": Боррель у Києві зробив важливу заяву щодо війни

Україну і далі підтримуватимуть у Європі

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який перебуває у Києві з офіційним візитом, зробив важливі заяви щодо війни в Україні. Зокрема він підтримав "формулу миру" Зеленського.

Про це він говорив під час прес-конференції за підсумками виїзного засідання Ради Міністрів ЄС із закордонних справ. Так, за словами Борреля, ця формула є "єдиним" обґрунтованим документом, який може призвести до сталого та справедливого миру, ЄС готовий працювати з цим планом, щоб забезпечити йому широку міжнародну підтримку.

Нагадаємо, що "формула миру" Зеленського включає 5 основних пунктів. Одним із них є зупинка російського терору.

Також європейський чиновник зробив низку інших заяв на тему:

моє прибуття до Києва означає знак солідарності;

ми готові надати Україні довгострокову підтримку, щоб протистояти дестабілізації, яку влаштовує росія;

Я запропонував новий пакет військової допомоги в рамках Європейського фонду миру у розмірі 5 млрд. євро на наступний рік. Сподіваюся, що досягнемо угоди до кінця року, коли країни ЄС мають узгодити багаторічний бюджет;

плануємо навчити 40.000 українських військових у найближчі місяці;

працюємо над кооперацією оборонних галузей ЄС та України;

росія має заплатити за депортацію дітей та свою агресію;

лише формула миру Зеленського обговорюється у світовому суспільстві;

наша зустріч — послання росії, нас не залякати ракетами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україну відвідав генсек НАТО. Єнс Столтенберг зробив кілька заяв, у тому числі і про членство України в Альянсі.