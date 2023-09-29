ЗМІ дізналися про мету раптового візиту Столтенберга до Києва: вигідний, хоч і ризикований крок

Генсек НАТО приїжджав не лише для обговорення посилення української армії

Країни Заходу планують збільшити виробництво зброї в Україні. Саме з цими планами пов’язаний візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та міністрів оборони Великої Британії та Франції Гранта Шаппса та Себастьяна Лекорню 28 вересня.

Про це пише The New York Times. Наголошується, що така співпраця є економічно вигідною і Україні, і є прибутковою для виробників зброї у світі.

"Для українських компаній це буде важлива можливість налагодити нові партнерські відносини з галуззю в рамках альянсу та за його межами. Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми підходимо до припинення агресії росії", — заявив генсек Північноатлантичного альянсу на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Чиновники країн-членів НАТО вважають розширення власної військової промисловості України потенційно вигідною перспективою для західних виробників зброї. Разом з тим, вона є ризикованою через постійні ракетні та дронові атаки росії.

"Для українських компаній це буде важлива можливість налагодити нові партнерські відносини з галуззю в рамках альянсу та за його межами… Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми підходимо до припинення російської агресії", — наголосив Столтенберг.

Наголошується, що візити голів Міноборони Британії та Франції, а також генсека НАТО відбулися за день до форуму міжнародних військових підрядників, скликаного українським урядом. Його мета у долученні компаній до розвитку промислового потенціалу з виробництва та ремонту озброєння в Україні. Як анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на заході зберуться представники 165 компаній із 26 країн.

Як повідомляв "Телеграф", у ході свого першого після вступу на посаду візиту в Україну міністр оборони Британії Грант Шаппс від імені уряду своєї країни запевнив, що Україна залишається на вістрі уваги Британії. Під час зустрічі з главою України Володимиром Зеленським співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО.