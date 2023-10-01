Військова допомога Україні і швидше: до Києва приїхав голова європейської дипломатії (відео)

У ЄС уже готують нову допомогу

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який учора прибув до Одеси з неоголошеним візитом, сьогодні приїхав уже до столиці. Там він зустрівся із новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це він повідомив на своїй сторінці у "X" (Раніше Twitter). Він зазначив, що війна росії проти України є екзистенційною загрозою "для всіх нас".

"Під час нашої першої особистої зустрічі з Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові зобов’язання з безпеки для України", — сказав Боррель.

Також він зустрівся з іншими представниками військово-політичного керівництва України та разом з ними поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих Захисників України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україну відвідав генсек НАТО. Єнс Столтенберг зробив кілька заяв, у тому числі і про членство України в Альянсі.

Також ми повідомляли про те, що міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Разом із ним столицю відвідали також представники двох десятків підприємств оборонної промисловості.