В Одесу раптово приїхав європейський топ-чиновник: подробиці (відео)

Представник Євросоюзу запевнив Україну у подальшій підтримці

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув до України. Із неоголошеним візитом він відвідав Одесу.

Про це Жозеп Боррель повідомив на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши відео на фоні зруйнованого Спасо-Преображенського собору УПЦ. Мета візиту поки що невідома.

"Одеса – чудове історичне місто. Воно має бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно з’являється в новинах як часта мета путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об’єктів, що постраждали від варварської руйнації росією", — сказав Жозеп Боррель.

Він уже відвідав Спасо-Преображенський собор УПЦ, зруйнований російською ракетою в липні 2023 року. Цей храм розташований в історичному центрі Одеси та знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

Високий представник ЄС також запевнив українців, що Європа підтримуватиме нашу країну стільки, скільки знадобиться. Також він додав, що Україна має повне право захищати свою територію від російських окупантів і відновити контроль над своєю територією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україну відвідав генсек НАТО. Єнс Столтенберг зробив кілька заяв, у тому числі і про членство України в Альянсі.