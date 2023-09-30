В Одессу внезапно приехал европейский топ-чиновник: подробности (видео)

Представитель Евросоюза заверил Украину в дальнейшей поддержке

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину. С необъявленным визитом он посетил Одессу.

Об этом Жозеп Боррель сообщил на своей странице в Twitter, опубликовав видео на фоне разрушенного Спасо-Преображенского собора УПЦ. Цель визита пока неизвестная.

"Одесса – прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. Вместо этого оно появляется в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения россией", — сказал Жозеп Боррель.

Он уже посетил Спасо-Преображенский собор УПЦ, который был разрушен российской ракетой в июле 2023 года. Этот храм расположен в историческом центре Одессы и находится под защитой ЮНЕСКО.

Высокий представитель ЕС также заверил украинцев в том, что Европа будет поддерживать нашу страну столько, сколько понадобится. Также он добавил, что у Украины есть полное право защищать свою территорию от российских оккупантов и восстановить контроль над своей территорией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину посетил генсек НАТО. Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений, в том числе и о членстве Украины в Альянсе.