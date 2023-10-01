Военная помощь Украине и быстрее: в Киев приехал глава европейской дипломатии (видео)

В ЕС уже готовят новую помощь

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который вчера прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сегодня приехал уже в столицу. Там он встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом он сообщил на своей странице в "X" (Ранее Twitter). Он отметил, что война россии против Украины является экзистенциальной угрозой "для всех нас".

"Во время нашей первой личной встречи с Рустемом Умеровым мы обсудили постоянную военную помощь ЕС. Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", — сказал Боррель.

Также он встретился с другими представителями военно-политического руководства Украины и вместе с ними возложил цветы к Стене памяти павших Защитников Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину посетил генсек НАТО. Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений, в том числе и о членстве Украины в Альянсе.

Также мы сообщали о том, что министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев. Вместе с ним столицу посетили также представители двух десятков предприятий оборонной промышленности.