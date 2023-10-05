Без США буде погано: у ЄС зробили тривожну для України заяву

Європа збільшує допомогу Україні

Країни Європи продовжують працювати над збільшенням допомоги Україні. Однак це не зможе замінити підтримку з боку США.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Theguardian. За його словами, рішення Конгресу США не включати додаткову допомогу Україні до бюджетної угоди було "не дуже гарною новиною".

Водночас Боррель висловив сподівання, що таке рішення не буде остаточною позицією США.

"Україні потрібна підтримка Євросоюзу", - сказав він, додавши, що "ми її збільшимо", але Києву також потрібна допомога Америки. "Європа не може замінити США", — підкреслив Боррель.

Нагадаємо, президент США Джо Байден звернеться до американського народу та Конгресу США з "великою промовою". Її мета – донести до американців важливість продовження фінансової допомоги Україні у сфері безпеки.