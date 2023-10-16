Байден має відвідати Ізраїль: з’явилися перші деталі

Нещодавно Байден вже телефонував до Нетаньяху.

Найближчим часом президент США Джо Байден має відвідати Ізраїль, де відбуваються бойові дії. Туди його запросив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела. Водночас джерела не повідомили точних термінів візиту.

Цікаво, що в регіоні вже майже тиждень перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нещодавно Байден пов’язувався з прем’єром Ізраїлю Нетаньяху та головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом у телефонній розмові. Вони обговорювали питання підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

Як повідомлялося раніше, розмови про об’єднання пакетів військової допомоги Україні та Ізраїлю тривають майже тиждень. Була інформація, що таку ідею було висунуто, щоб спробувати подолати опір ультраправого крила республіканської партії, яка виступає проти підтримки України, але підтримує Ізраїль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Іран відправив попередження Ізраїлю через ООН щодо того, що йому доведеться втрутитися, якщо все ж таки ЦАХАЛ почне наземну операцію в секторі Газа.