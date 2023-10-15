Более 100 отверстий от пуль: в Израиле Tesla спасла владельца от обстрела и довезла в больницу. Фото

Tesla была полностью разбита, но все равно смогла оторваться от гнавшихся за ним террористов на пикапе

Американский электрокар Tesla Model 3 продемонстрировал недюжинную стойкость во время боевых действий в Израиле. Дело в том, что авто, несмотря на спущенные колеса, продырявленные окна и кузов, смогло продолжить движение и отвести раненого владельца в госпиталь.

Электрокар получил более сотни отверстий от пуль, его окна были полностью разбиты. Машину расстреляли с помощью крупнокалиберного пулемета и автоматов. Об этом информируют местные журналисты издания Walla.

Боевики ХАМАС решили, что перед ним бензиновое авто, но там, куда они целились, бака с топливом не оказалось. Также террористы целились в двигатель авто, а его в передней части просто не было.

Опасная ситуация произошла в Мефалсиме, где проживал владелец Tesla Model 3. После вторжения ХАМАС он спасался на своем электрокаре. По дороге в безопастное место он увидел оккупантов на пикапе. Они сразу открыли против него огонь. Даже со спущенными шинами он сумел оторваться от хамасовцев.

Владелец Теслы также рассказал, что сразу после обстрела он нажал на газ – боевики бросились гоняться за ним.

Что известно о Tesla Model 3, которым владеет израильтянин

Житель Израиля является владельцем полноприводной Tesla Model 3. Она имеет два двигателя с общей мощностью более 450 лошадиных сил — один для передней оси и один для задней. Эта конфигурация позволяет автомобилю лучше справляться с управлением на дороге, особенно в условиях плохих погодных условий, а также повышает производительность и динамику движения.

Благодаря этому электрокар развил скорость в 180 км/ч. На такой скорости он проехал 23 км в больницу, а также отправил сообщение жене пострадавшего с его координатами.

Владелец электрокара сильно пострадал: он получил осколочные поражения, ранения руки, ноги и головы. Его удалось спасти – угрозы жизни нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Илон Маск придумал, как еще заработать на владельцах Tesla: авто изменят цвет без покраски.