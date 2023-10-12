Илон Маск придумал, как еще заработать на владельцах Tesla: цвет авто изменят за безумные деньги без покраски

Готовьте деньги, если хотите эксклюзивный цвет

В Илона Маска возникла новая идея заработка. Теперь его компания Tesla будет продавать эксклюзивный цвет для своих электрокаров Model 3 и Model Y.

Владельцы этих моделей могут изменить цвет своего автомобиля без необходимости перекраски. Сделают это с помощью поклейки специальной уретановой пленки. Она защищает краску от сколов и царапин. Единственный нюанс – эта услуга стоит от 7500 до 8000 тысяч долларов, сообщает insideevs.com.

Подробности

Для выбора доступны семь цветов: Satin Ceramic White, Satin Rose Gold, Glacier Blue, Slip Grey, Satin Stealth Black, Forest Green и Crimson Red. Первые три стоят по 7500 долларов, последние четыре – по 8000 долларов.

В цену включили стоимость материалов и установку. Причем не на заводе, как можно подумать, а в сервисных представительствах Tesla.

В настоящее время услуга доступна только в двух локациях и обе находятся в Южной Калифорнии. Установка будет продолжаться от 5 до 7 рабочих дней.

Также компания предлагает прозрачное покрытие, которое стоит 5000 долларов США для каждого транспортного средства. Есть вариации в глянцевом или сатиновом исполнении.

Пленки можно установить на Tesla Model 3 и Model Y 2023 выпуска или более новые.

Ранее Телеграф рассказывал, по сколько можно приобрести Tesla в Украине.