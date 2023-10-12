Ілон Маск придумав, як ще заробити на власниках Tesla: колір авто змінять за шалені гроші без фарбування

Готуйте гроші, якщо хочете ексклюзивний колір

В Ілона Маска виникла нова ідея заробітку. Тепер його компанія Tesla продаватиме ексклюзивні кольори для своїх електрокарів Model 3 і Model Y.

Власники цих моделей зможуть змінити колір свого автомобіля без необхідності перефарбування. Зроблять це за допомогою поклейки спеціальної самовідновлювальної уретанової плівки. Вона захищає фарбу від сколів та подряпин. Єдиний нюанс — ця послуга коштує від 7500 до 8000 тисяч доларів, повідомляє insideevs.com.

Деталі

Для вибору доступні сім кольорів: Satin Ceramic White, Satin Rose Gold, Glacier Blue, Slip Grey, Satin Stealth Black, Forest Green і Crimson Red. Перші три коштують по 7500 доларів, останні чотири – по 8000 доларів.

У ціну включили вартість матеріалів і встановлення. Причому не на заводі, як можна було б подумати, а в сервісних представництвах Tesla.

Наразі послуга доступна лише у двох локаціях, і обидві у Південній Каліфорнії. Встановлення триватиме від 5 до 7 робочих днів.

Також компанія пропонує прозоре покриття за 5000 доларів США для кожного транспортного засобу. Є варіації у глянцевому чи сатиновому виконанні.

Плівки можна встановити на Tesla Model 3 і Model Y 2023 року випуску або новіші.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки можна придбати Tesla в Україні.