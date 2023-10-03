Українці розбирають BMW та Tesla: в розпал війни продажі дорогих авто шалено зростають

В Україні – бум продажів дорогих авто

"Практично всі преміальні марки — BMW, Audi, Mercedes та ін користуються підвищеним попитом", — каже керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький. Autoconsulting вже багато років обробляє статистику авторинку.

За підсумками вересня, BMW потрапила до топ-3 найпопулярніших автомобільних марок з часткою ринку близько 8,3%. Це свого роду феномен воєнного часу. Навіть у мирні часи в топи входили переважно марки економ або середнього сегментів.

У прес-службі "Укравто" (автомобільний будинок "Україна", що входить до корпорації, є офіційним дилером Mercedes) кажуть, що продають близько 200 Mercedes на місяць. Попит і далі зростає, зокрема, на лінійку електрокарів цієї марки.

І це при тому, що нові авто преміальних марок — задоволення, м'яко кажучи, недешеве. Найскромніша модель BMW 1 серії коштує трохи більш за мільйон гривень. Максимальні цінники сягають 8,5 млн і більше.

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Розганяють продажі

За словами Омельницького, бум у сегменті преміальних авто продовжується вже кілька місяців поспіль. Найбільші успіхи демонструє BMW. За підсумками минулого місяця, вона потрапила в топ-3 марок авто, що найбільше продаються. Усього було реалізовано 513 машин, що дозволило BMW зайняти 8,32% вітчизняного ринку нових машин. Для порівняння: у серпні у BMW було близько 7,4% ринку та 453 проданих машин. За місяць продавцям вдалося наростити продажі на 13,3%, що й дозволило марці увірватися до топ-3.

Марка б'є рекорди, не лише за мірками воєнного часу. Продажі рекордні. "В Україні ще ніколи не продавали стільки нових BMW. За даними Укравтопрому, з січня пів серпня цього року в Україні було реалізовано майже 2 800 нових легкових авто марки BMW. Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки – ніколи за аналогічний період року попит на "баварців" не сягав такої позначки. Найближчого результату BMW досягала в 2017 році, коли за перші 8 місяців було продано 1 952 авто", — написав автоблогер, екс-керівник прес-служби Автомобільної федерації України Євген Муджирі.

У Mercedes у вересні — 195 проданих авто, 3,16% ринку та 9 місце у топовому списку автопродажів. Минулого місяця ця марка замикала топ-10 і мала 3% ринку.

Чимало зросли продажі непреміальної, але і дуже недешевої Tesla: плюс 74,36% порівняно з серпнем. Щоправда, у цифрах показники виглядають не настільки вражаюче: продали лише 68 авто.

За деякими преміальними марками минулого місяця пішов спад. Наприклад, продажі Audi впали на 4,7%, і цей бренд вилетів з топ-10, опинившись на 11 місці в авторейтингу.

Lexus за місяць показала нульову динаміку, але за рахунок активізації за іншими марками перемістився в авторейтингу з 11 позиції на 12 (було продано 172 авто).

Втім, статистика демонструє реальні продажі, а вони залежать від наявності авто в салонах. З цим останнім часом великі проблеми.

"Змінилася логістика, є затримки в доставці машин, оскільки все зараз іде переважно автовозами, на кордонах збираються черги, що збільшує терміни доставки авто", — каже голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

В автосалонах зараз справді не так багато авто в наявності. Багато салонів взагалі стоять напівпорожніми — немає навіть демонстраційних варіантів. "Все доставляється в основному на замовлення на умовах передоплати", — каже Назаренко.

Скажімо, в Audi Центр Віпос повідомили, що на складі зараз є тільки дві "електрички" Audi e-tron GT майже по 4 млн гривень. Інші моделі потрібно чекати, мінімум, кілька тижнів. В "АВТ Баварія" деяким клієнтам доводиться чекати постачання своїх авто по кілька тижнів. А один з покупців нового BMW X5 сказав, що чекав на авто місяць. Тобто, якби машини постійно були в наявності у потрібній кількості, статистика продажів могла б бути ще кращою. "Наразі є достатня кількість таких моделей Mercedes: дорестайлінгові GLE, GLE купе, GLS. В наявності також повний модельний ряд електричних моделей, — повідомили "Бізнес-Телеграфу" у прес-службі "Укравто". — Але, наприклад, на деякі конфігурації нових GLЕ є черга. Виробництво буде аж в січні наступного року, термін очікування поставки в Україну може скласти до шести місяців".

Черги елітних авто на кордонах

Преміальні марки набирають розгін і в сегменті вживаних авто. За даними Інституту досліджень авторинку, у вересні цього року в Україні зареєстрували близько 21 000 свіжопригнаних легковиків. З них близько 1700 (або 7,8%) – Audi. Ця марка увійшла до топ-5 вересневого авторейтингу в б/в сегменті, посівши четвертий рядок між Nissan і Skoda. Найпопулярнішою моделлю на нашому ринку стала Audi A4. Але в десятку найпопулярніших б/в марок потрапила також Tesla Model 3 (їх було завезено близько 400 штук).

Статистика вражає не так сильно, як жива картинка, яку можна спостерігати на польсько-українських прикордонних пунктах. У довгій черзі сусідять як старі джипи, що женуть із Європи для ЗСУ, так і автовози, що завантажені дорогими Tesla, Audi, Porsche. Ажіотаж, зрозуміло, вже не той, що був на хвилі нульового розмитнення, але потік авто все одно великий.

Величезні партії елітних машин, які заїжджають до України, викликають щире здивування у польських прикордонників. Пару тижнів тому один із них, дізнавшись, що я їду до Києва, не втримався від питання: чи їздять українською столицею "звичайні" авто. І куди ховають дорогі Porsche на час повітряних тривог – адже будь-якої миті може "прилетіти".

Назаренко каже, що сегмент вживаних авто також зробив явний крен у бік "елітки". Причому її активно завозять як із Європи, так і зі США. "Логістика, порівняно з довоєнною, змінилася. Після блокування одеського порту все йде через Прибалтику, Німеччину, Румунію. Терміни доставки збільшилися, але потік авто нікуди не подівся", — каже він.

За даними Інституту досліджень авторинку, на ринку внутрішніх перепродажів легкових авто хоча б один преміальний бренд практично щомісяця потрапляє до топ-5. У вересні до п'ятірки увійшла BMW. Їх було реалізовано близько 4 300. Це трохи менше, ніж старих ВАЗів (5 4000). Найпопулярніша модель — BMW 5 Series. Добре продається Mercedes — він на шостому рядку в авторейтингу.

Нащо українці скуповують дорогі авто

Чому у розпал війни елітні авто раптом стали такими популярними?

Олег Омельницький каже, що одна з головних причин — почав реалізуватися відкладений попит, який накопичувався роками. "Ті, хто давно мріяв про якусь "особливу" машину, але не наважувався купити, навіть якщо були гроші (вважав, що дорого, є інші потреби тощо), тепер все готові купувати. Міркують, мовляв, скільки того життя, незрозуміло, що буде завтра, тож чому не поїздити на авто мрії прямо зараз", — каже Омельницький.

Олег Назаренко каже, що люди звикли "жити у війну". "Якщо минулого року багато хто відкладав на "чорний день", боявся якогось погіршення ситуації, то зараз просто живе сьогоденням", — зазначив Назаренко.

Втім, є й більш прозаїчне пояснення.

До війни багато українців воліли вкладати свої заощадження у нерухомість. На оренді можна було непогано заробляти – до 18% річних. Але з початком повномасштабного вторгнення ринок нерухомості в Україні завмер і незрозуміло, що з ним буде далі. Тому у багатьох з'явилися "зайві" гроші, які незрозуміло, куди вкладати. І частину цих заощаджень деякі українці вирішили витратити на оновлення машин.

Назаренко каже, для багатьох важлива не так "елітність", як надійність. "Преміальні авто не тільки престижні і дорогі, вони ще й надійні. У війну українці оцінили важливість транспорту. Є ситуації, коли авто в буквальному розумінні – питання життя та смерті. Тому й не шкодують грошей на якісні машини", — підсумував експерт.

Крім того, в Україні з'явився цілий прошарок громадян, матеріальне становище яких у війну не тільки не погіршилося, а й, навпаки, помітно покращало. Тому вони можуть дозволити собі атрибути розкішного життя. Перше, на що витрачають гроші – престижне авто.