Украинцы разбирают BMW и Tesla: в разгар войны продажи дорогих авто безумно растут

В Украине – бум продаж дорогих авто

"Практически все премиальные марки – BMW, Audi, Mercedes и др. пользуются повышенным спросом", – говорит руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий. Autoconsulting уже много лет обрабатывает статистику авторынка.

По итогам сентября, BMW вошла в топ-3 самых популярных автомобильных марок с долей рынка около 8,3%. Это своего рода феномен военного времени. Даже в мирные времена в топы входили преимущественно марки эконом или среднего сегмента.

В пресс-службе "Укравто" (в корпорацию входит официальный дилер Mercedes, автомобильный дом "Украина") говорят, что продают около 200 Mercedes в месяц. Спрос продолжает расти, в частности, на линейку электрокаров этой марки.

И это при том, что новые автомобили премиальных марок – удовольствие, мягко говоря, недешевое. Самая скромная модель BMW 1 серии стоит чуть больше миллиона гривен. Максимальные ценники достигают 8,5 млн. и более.

Почему во время войны украинцы тратятся на дорогие машины?

Разгоняют продажи

По словам Омельницкого, бум в сегменте премиальных авто продолжается уже несколько месяцев. Самые большие успехи демонстрирует BMW. По итогам прошлого месяца, она попала в топ-3 марок наиболее продаваемых авто. Всего было реализовано 513 машин, что позволило BMW занять 8,32% отечественного рынка новых машин. Для сравнения: в августе у BMW было около 7,4% рынка и 453 проданных машин. За месяц продавцам удалось нарастить продажи на 13,3%, что и позволило марке ворваться в топ-3.

Марка бьет рекорды не только по меркам военного времени. Продажи рекордные. "В Украине еще никогда не продавали столько новых BMW. По данным Укравтопрома, с января полу августа этого года в Украине было реализовано почти 2 800 новых легковых автомобилей марки BMW. Этот показатель является рекордным для немецкой премиальной марки — никогда за аналогичный период года спрос на "Баварцев" не достигал такой отметки. Ближайшего результата BMW достигала в 2017 году, когда за первые 8 месяцев было продано 1 952 авто", — написал автоблогер, экс-руководитель пресс-службы Автомобильной федерации Украины Евгений Муджири.

У Mercedes в сентябре – 195 проданных авто, 3,16% рынка и 9 место в топовом списке автопродаж. В прошлом месяце эта марка замыкала топ-10 и имела 3% рынка.

Немало выросли продажи непремиальной, но и очень недешевой Tesla: плюс 74,36% по сравнению с августом. Правда, в цифрах показатели выглядят не столь впечатляюще: продали всего 68 авто.

За некоторыми премиальными марками в прошлом месяце последовал спад. К примеру, продажи Audi упали на 4,7%, и этот бренд вылетел из топ-10, оказавшись на 11 месте в авторейтинге.

Lexus за месяц показала нулевую динамику, но за счет активизации по другим маркам переместился в авторейтинг с 11 позиции на 12 (было продано 172 авто).

Впрочем, статистика показывает реальные продажи, а они зависят от наличия авто в салонах. С этим в последнее время большие проблемы.

"Изменилась логистика, есть задержки в доставке машин, поскольку все сейчас идет преимущественно автовозами, на границах собираются очереди, что увеличивает сроки доставки авто", — говорит глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

В автосалонах сейчас действительно не так много авто налицо. Многие салоны вообще стоят полупустыми – нет даже демонстрационных вариантов. "Все доставляется в основном по заказу на условиях предоплаты", — говорит Назаренко.

Скажем, в Audi Центр Випос сообщили, что на складе сейчас только две "электрички" Audi e-tron GT почти по 4 млн гривен. Остальные модели нужно ждать, минимум, несколько недель. В "АВТ Баварии" некоторым клиентам приходится ждать поставки своих авто по несколько недель. А один из покупателей нового BMW X5 сказал, что ждал авто месяц. То есть, если бы машины постоянно были в наличии в нужном количестве, статистика продаж могла бы быть еще лучше. "Пока есть достаточное количество таких моделей Mercedes: дорестайлинговые GLE, GLE купе, GLS. Налицо также полный модельный ряд электрических моделей, — сообщили "Бизнес-Телеграфу" в пресс-службе "Укравто". — Но, например, на некоторые конфигурации новых GLЕ есть очередь. Производство будет в январе следующего года, срок ожидания поставки в Украину может составить до шести месяцев".

Очереди элитных авто на границах

Премиальные марки набирают разгон и в сегменте подержанных авто. По данным Института исследований авторынка, в сентябре этого года в Украине зарегистрировали около 21 000 свежепригнанных легковушек. Из них около 1700 (или 7,8%) – Audi. Эта марка вошла в топ-5 сентябрьского авторейтинга в б/у сегменте, заняв четвертую строчку между Nissan и Skoda. Самой популярной моделью на нашем рынке стала Audi A4. Но в десятку самых популярных марок попала также Tesla Model 3 (их было завезено около 400 штук).

Статистика удивляет не так сильно, как живая картинка, которую можно наблюдать на польско-украинских пограничных пунктах. В длинной очереди соседствуют как старые джипы, гонящие из Европы для ВСУ, так и автовозы, загруженные дорогими Tesla, Audi, Porsche. Ажиотаж, разумеется, уже не тот, что был на волне нулевого растаможивания, но поток авто все равно велик.

Огромные партии заезжающих в Украину элитных машин вызывают искреннее удивление у польских пограничников. Пару недель назад один из них, узнав, что я еду в Киев, не удержался от вопроса: ездят ли по украинской столице "обычные" авто. И куда прячут дорогие Porsche на время воздушных тревог – ведь в любой момент может "прилететь".

Назаренко говорит, что сегмент б/у авто также сделал явный крен в сторону "элитки". Причем его активно завозят как из Европы, так и из США. "Логистика по сравнению с довоенной изменилась. После блокировки одесского порта все идет через Прибалтику, Германию, Румынию. Сроки доставки увеличились, но поток авто никуда не делся", — говорит он.

По данным Института исследований авторынка, на рынке внутренних перепродаж легковых авто хотя бы один премиальный бренд практически ежемесячно попадает в топ-5. В сентябре в пятерку вошла BMW. Их было реализовано около 4300. Это несколько меньше, чем старых ВАЗов (54000). Самая популярная модель – BMW 5 Series. Хорошо продается Mercedes – он на шестой строчке в авторейтинге.

Зачем украинцы скупают дорогие авто

Почему в разгар войны элитные авто вдруг стали такими популярными?

Олег Омельницкий говорит, что одна из главных причин – начал реализоваться отложенный спрос, который накапливался годами. "Те, кто давно мечтал о какой-то "особой" машине, но не решался купить, даже если были деньги (считал, что дорого, есть другие нужды и т.п.), теперь все готовы покупать. Размышляют, мол, сколько той жизни, непонятно, что будет завтра, поэтому почему не поездить на авто мечты прямо сейчас", — говорит Омельницкий.

Олег Назаренко говорит, что люди привыкли "жить в войну". "Если в прошлом году многие откладывали на "черный день", боялись какого-то ухудшения ситуации, то сейчас просто живут сегодняшним", — отметил Назаренко.

Впрочем, есть и более прозаическое объяснение.

До войны многие украинцы предпочитали вкладывать свои сбережения в недвижимость. На аренде можно было хорошо зарабатывать – до 18% годовых. Но с началом полномасштабного вторжения рынок недвижимости в Украине замер и непонятно, что с ним будет дальше. Поэтому у многих появились "лишние" деньги, которые непонятно, куда вкладывать. И часть этих сбережений некоторые украинцы решили потратить на обновление машин.

Назаренко говорит, для многих важна не столько "элитность", сколько надежность. "Премиальные авто не только престижны и дороги, они еще и надежны. В войну украинцы оценили важность транспорта. Есть ситуации, когда авто в буквальном смысле – вопрос жизни и смерти. Поэтому и не жалеют денег на качественные машины", — подытожил эксперт.

Кроме того, в Украине появилась целая прослойка граждан, материальное положение которых в войну не только не ухудшилось, но и, наоборот, заметно улучшилось. Поэтому они могут позволить себе атрибуты роскошной жизни. Первое, на что тратят деньги – престижный автомобиль.