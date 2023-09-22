На улицах Киева заметили роскошный золотистый суперкар за 300 тысяч долларов: кто владелец

Такой автомобиль не для рядовых украинцев

В центре Киева на днях был замечен золотистый спортивный автомобиль McLaren 720S. Соответствующий снимок дорогой машины сделал журналист "Телеграфа", и мы решили узнать подробно об этом авто, его владельце, цене и характеристиках.

Из открытых источников "Телеграфу" стало известно, что авто могли привезти из США. Сейчас его владельцем является физическое лицо из Харькова.

В частности, об этом свидетельствуют данные по VIN-коду. Находим такой же автомобиль, проданный с аукциона США. Но есть нюанс – машина синего цвета, да и год выпуска не совпадает – 2019, а не 2018. Указанная цена финальной ставки – 145 тысяч долларов.

По VIN-коду автомобиля (SBM14DCA0KW003461), который уникален и применяется в автомобильной промышленности для индивидуального распознавания каждого механического транспортного средства, мы нашли его уже и в Украине.

По оценке сервиса carplates.app, этот McLaren 720S может стоить более 300 тысяч долларов. В Украине автомобиль уже стал желтым, как указано в базе номеров, точнее золотистым. Конечно, его отремонтировали и перекрасили, поскольку мы увидели роскошный автомобиль на улицах Киева.

Но самое интересное – кто же владелец?

Поискав информацию о McLaren 720S именно золотистого цвета, мы нашли только одно такое упоминание (отметим, что в Украине всего несколько таких моделей). На инстаграм-странице mclaren.of.ukraine в июле выложили фото такого же автомобиля. Кстати, номерной знак на нашем фото и на этом снимке с Инстаграма совпадает – КИ7777ХВ. Владельцу авто пришлось выложить немного-немало — 36 тысяч гривен за номерные знаки с четырьмя одинаковыми цифрами.

2018 McLaren 720S Luxury

Внимание наше обратила на себя вот такая отметка. Она ведет на страницу некоего Андрея Иваненко. Вероятно, он и является нынешним владельцем этого авто.

На фото мужчина хвастается роскошной жизнью, отдыхом с дочерью, показывает также снимки с отдыха. В частности, из Италии, Турции, горнолыжного курорта в Андорре. Кстати, интересно, как ему удается неоднократно выезжать за границу?

Справедливости ради отметим, что Андрей показывает в соцсети и свою волонтерскую деятельность. В частности, факт приобретения прицела для 113 бригады, воюющей на Харьковском направлении. Сам же в описании страницы отмечает, что он является бизнесменом.

Согласно данным YouControl, ФЛП Иваненко Андрей Николаевич занимается компьютерным программированием и другой деятельностью в сфере информационных технологий. Словом, он является айтишником. Бизнес зарегистрирован в Харькове. Новая машина – тоже.

В соцсетях мы также нашли упоминания о жене Андрее Иваненко. Это певица NASTIVA, недавно выпустившая новый трек "Палала". В Инстаграме женщина делится снимками своей роскошной жизни, фото с дочерью и любимым. Дорогие вечеринки, люксовый отдых, безумно дорогие украшения в подарок – все это NASTIVA показывает на публику. Из контента на странице можно понять, что семья сейчас живет в Киеве.

Трек NASTIVA — "Палала"

Что известно об этом автомобиле?

MCLAREN 720S 2018 – это спорткар, изготовленный в Великобритании. Относится к линейке Super Series. Он оснащен 4-литровым турбодвигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. Суммарно он выдает 720! лошадиных сил! Авто имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач и задний привод. MCLAREN 720S 2018 имеет 2 багажника – спереди на 150 литров и сзади на 210 литров. Расход бензина колеблется от 7,9 до 15,8 литра.

Авто выпустили в трех комплектациях – Standard, Perfomance и Luxuary. Владелец из Харькова владеет авто в самой дорогой комплектации Luxuary.

Другие характеристики авто:

максимальная скорость — 348 км/ч;

от 0 до 100 км оно разгоняется за 2,9 сек;

кузов – купе;

количество дверей – 2;

крутящий момент – 770 Н·м.

Его салон изготовлен исключительно из дорогих материалов, в частности, из алькантары, кожи, алюминия и карбона. Конечно, здесь есть подогрев сидений, полный климат-контроль, крутая аудиосистема Bowers&Wilkins с 12 динамиками, повсюду камеры и многое другое.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине был замечен редкий Гелендваген за 1 млн евро. Всего с конвейера сошло 99 экземпляров, поэтому модель действительно уникальна.