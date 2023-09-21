Электрокар Toyota за 10 тысяч долларов уже в Украине: цена порадует, но есть один весомый нюанс

Новым этот автомобиль стоит 50 тысяч долларов

На продажу на вторичном рынке Украины выставили очень интересный автомобиль. Это Toyota Mirai с пробегом, которую продают почти за 10 с "хвостиком" тысяч.

И это автоматически делает его самым дешевым электрическим автомобилем марки Toyota в Украине. Mirai 1 поколения 2018 года выпуска пытаются продать на auto.ria.com. С конвейера такое авто стоит не менее 50 тысяч долларов. Телеграф рассказывает, почему стоимость этой модели стремительно падает.

Почему такая цена?

Как видим в объявлении, автомобиль имеет не очень большой пробег — 72 тыс. км, и пригнан из США. В Украине на нее большого спроса и не может быть по одной-единственной причине: это водородный автомобиль, а в Украине нет АЗС, где можно заправить его. Поэтому владельцу Toyota Mirai ничего другого не остается, как предлагать потенциальным покупателям тест-драйв, поскольку в баке еще есть водород, ну или ждать нашей победы (когда в Украине построят соответствующие заправки). А потенциальные покупатели сейчас могут разве что купить этот автомобиль для коллекции.

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Принцип работы водородного автомобиля основан на использовании водорода (H2) в качестве источника энергии для привода электрического двигателя. Вместо батареи или в сочетании с ней используется топливный элемент для питания бортового электродвигателя. Так производятся энергия и вода, которые накапливаются и используются для движения колес автомобиля.

Смотрите также осмотр Toyota Mirai на канале "Украина в огне":

Первая заправка для водородных автомобилей должна появиться в Украине в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения этого так и не произошло, ведь во время войны нет желающих вливать в страну, которую бомбят, миллиардные инвестиции. Поэтому владельцы водородных авто, которых в Украине сейчас несколько, ездят заправляться в Польшу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине изменились цены на топливо.