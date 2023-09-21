Електрокар Toyota за 10 тисяч доларів вже в Україні: ціна порадує, але є один вагомий нюанс

Новим це авто коштує 50 тисяч доларів

На продаж на вторинному ринку України виставили дуже цікавий автомобіль. Це Toyota Mirai з пробігом, яку продають майже за 10 з "хвостиком" тисяч.

І це автоматично робить його найдешевшим електричним автомобілем марки Toyota на теренах України. Mirai 1 покоління 2018 року випуску намагаються продати на auto.ria.com. З конвеєра таке авто вартує не менш ніж 50 тисяч доларів. "Телеграф" розповідає, чому вартість цієї моделі стрімко падає.

Чому така ціна?

Як бачимо в оголошенні, автівка має не дуже великий пробіг — 72 тис. км, і пригнана з США. В Україні на неї великого попиту і не може бути через одну-єдину причину: це водневий автомобіль, а в Україні немає АЗС, де можна заправити цю машину. Тому власнику Toyota Mirai нічого іншого не залишається, як пропонувати потенційним покупцям тест-драйв, оскільки в баку ще є водень, ну або ж чекати до нашої перемоги (коли в Україні побудують відповідні заправки). А потенційні покупці зараз можуть хіба що купити це авто для колекції.

Принцип роботи водневого автомобіля базується на використанні водню (H2) як джерела енергії для приводу електричного двигуна. Замість батареї або у поєднанні з нею використовується паливний елемент для живлення бортового електродвигуна. Так виробляється енергія і вода, які накопичуються та використовуються для руху коліс автомобіля.

Дивіться також огляд водневої Toyota Mirai на каналі "Україна в огні":

Перша заправка для водневих автомобілів мала з'явитися в Україні у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення цього так і не сталося, адже під час війни немає охочих вливати в країну, яку бомблять, мільярдні інвестиції. Тому власники водневих авто, яких в Україні наразі є декілька, їздять заправлятися до Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні змінилися ціни на пальне.