В Україні змінилися ціни на пальне – що сталося

Мережі АЗС знову змінили ціну на автогаз

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л – до 26,19 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Як повідомляє сайт enkorr.ua, автогаз впав у ціні залежно від мережі АЗС від 30 копійок до 1,5 гривень.

Так, на станціях AMIC та Shell автогаз подешевшав на 0,47 грн/л та 0,65 грн/л до 25,05 та 25,82 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт подешевшав на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л л.

Крім того, на 0,3-1,5 грн/л подешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нафта", BVS та інших.

Найдешевше автогаз — по 25,05 гривень за літр, можна купити на заправках мережі "АМІС".

Загалом автогаз продовжує падіння цін, як і решта палива в Україні. Водночас у світі спостерігається тривожна тенденція зростання цін на дизельне паливо, тож оптова ціна дизеля в Україні також зросла і продовжуватиме збільшуватися. Але за словами експертів роздрібна ціна дизпалива не зросте.