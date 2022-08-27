Рус

В Україні змінилися ціни на пальне – що сталося

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
152
Автогаз коштує майже 26 гривень за літр
Автогаз коштує майже 26 гривень за літр

Мережі АЗС знову змінили ціну на автогаз

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л – до 26,19 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Як повідомляє сайт enkorr.ua, автогаз впав у ціні залежно від мережі АЗС від 30 копійок до 1,5 гривень.

Так, на станціях AMIC та Shell автогаз подешевшав на 0,47 грн/л та 0,65 грн/л до 25,05 та 25,82 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт подешевшав на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л л.

Крім того, на 0,3-1,5 грн/л подешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нафта", BVS та інших.

Найдешевше автогаз — по 25,05 гривень за літр, можна купити на заправках мережі "АМІС".

Загалом автогаз продовжує падіння цін, як і решта палива в Україні. Водночас у світі спостерігається тривожна тенденція зростання цін на дизельне паливо, тож оптова ціна дизеля в Україні також зросла і продовжуватиме збільшуватися. Але за словами експертів роздрібна ціна дизпалива не зросте.

Теги:
#Паливо #Автогаз #Ціна на автогаз