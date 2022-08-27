Укр

В Украине изменились цены на топливо – что случилось

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автогаз стоит почти 26 гривен за литр
Автогаз стоит почти 26 гривен за литр

Сети АЗС снова изменили цену на автогаз

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 19 по 26 августа) в сетях АЗС снизилась на 0,21 грн/л – до 26,19 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Как сообщает сайт enkorr.ua автогаз упал в цене в зависимости от сети АЗС от 30 копеек до 1,5 гривен.

Так, на станциях AMIC и Shell автогаз подешевел на 0,47 грн/л и 0,65 грн/л до 25,05 и 25,82 грн/л соответственно. В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" — на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л.

Кроме того, на 0,3-1,5 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Дешевле всего автогаз – по 25,05 гривен за литр, можно купить на заправках сети "АМИС".

В целом автогаз продолжает падение цен, как и остальное топливо в Украине. Вместе с тем, в мире наблюдается тревожная тенденция роста цен на дизельное топливо, так что оптовая цена дизеля в Украине также выросла и будет продолжать увеличиваться. Но по словам экспертов розничная цена дизтоплива не вырастет.

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#Топливо #Автогаз #Цена на автогаз