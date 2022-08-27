В Украине изменились цены на топливо – что случилось

Сети АЗС снова изменили цену на автогаз

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 19 по 26 августа) в сетях АЗС снизилась на 0,21 грн/л – до 26,19 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Как сообщает сайт enkorr.ua автогаз упал в цене в зависимости от сети АЗС от 30 копеек до 1,5 гривен.

Так, на станциях AMIC и Shell автогаз подешевел на 0,47 грн/л и 0,65 грн/л до 25,05 и 25,82 грн/л соответственно. В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" — на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л.

Кроме того, на 0,3-1,5 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Дешевле всего автогаз – по 25,05 гривен за литр, можно купить на заправках сети "АМИС".

В целом автогаз продолжает падение цен, как и остальное топливо в Украине. Вместе с тем, в мире наблюдается тревожная тенденция роста цен на дизельное топливо, так что оптовая цена дизеля в Украине также выросла и будет продолжать увеличиваться. Но по словам экспертов розничная цена дизтоплива не вырастет.