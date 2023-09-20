Таких існує всього менше ніж 100: в Україні помітили рідкісний Гелендваген за 1 млн євро, але є нюанс

Цей автомобіль може дозволити собі не кожен

На українських дорогах помітили дуже рідкісний та колекційний автомобіль Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Його випускали лише у 2017-2018 роках.

Усього з конвеєра зійшло 99 екземплярів, тому модель дійсно є унікальною. Про це повідомляє видання ТопЖир.

Під час випуску авто коштувало близько 460 тисяч євро, але зараз ця колекційна модель на вторинному ринку вартує не менш ніж 1 мільйон євро. Щоправда, на фото не оригінал позашляховика, а копія, зроблена у Дніпропетровській області. Виготовлена вона у 2001 році на базі серійного Гелендвагена. Її торік продали за чверть мільйона євро.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet — унікальне авто не лише через потужність мотора (630 к.с), підвищений комфорт та величезні 22-дюймові колеса. Головною особливістю автівки є складаний дах над заднім рядом сидінь, який дозволяє перетворювати її на гігантський позашляховий кабріолет. Тому кузов Mercedes-Maybach G650 і називається ландолетом.

До речі, в Україну колись дійсно завозили оригінальний Mercedes-Maybach G650 Landaulet. У 2021 році, ще до повномасштабного вторгнення, німці знімали в Україні промо для найдорожчого позашляховика в історії.

Користувач @artur.0063 показав, як відкривається дах авто

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автокредити стануть дешевшими. Це відбудеться після зниження облікової ставки НБУ, яка до кінця року може впасти до 18% річних.