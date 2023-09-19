Автокредити стануть дешевшими: чому і як краще купити машину в борг

Знизити переплату за автокредиту допоможе НБУ

Восени в Україні може статися зростання продажу авто в кредит, що буде пов’язане з покращенням умов автокредитування. Здебільшого це відбудеться внаслідок зниження на 2-3% відсоткових ставок, у середньому – до 12% річних.

Про це "Телеграфу" розповів керівник напряму автокредитування "Глобус банку" Сергій Кіпоренко. За його словами, це відбудеться після зниження облікової ставки НБУ, яка до кінця року може впасти до 18% річних, що зробить кредити "дешевшими".

У свою чергу це вплине на зростання продажів на авторинку. Так, якщо у січні в Україні в кредит було куплено 316 авто, тепер їх 943, а до кінця року на місяць за програмами автокредитування можуть продавати до 1500 автомобілів.

При цьому в автокредит найчастіше беруть машини таких брендів, як Renault, Volkswagen, Toyota та BMW. Частка придбаних у кредит авто інших брендів становить близько 11-13%.

Експерт також звернув увагу, що у загальній структурі попиту, порівняно з травнем-червнем, глобальних змін не відбулося: близько 22-25% автокредитів припадає на електромобілі та гібридні авто за ціною від 30 тис. до 45 тис. доларів, 20% кредитних автомобілів становлять преміум-авто вартістю 100 тис. дол. і вище, 15% автокредитів видається на автомобілі вартістю 16-18 тис. дол.

Сергій Кіпоренко

Також Сергій Кіпоренко порадив автоаматорам, які беруть кредит на авто вперше, дотримуватись трьох правил:

звернутися до банку/фінустанови з мінімум 2-3 варіантами автокредитів (кредитні програми з різними умовами придбання автомобіля як за розміром першого внеску, так і за строком його погашення);

банк/фінансова установа має запропонувати досить широку лінійку партнерських програм із різними автобрендами за категоріями "економ", "бізнес", "преміум";

слід орієнтуватися на співвідношення цінової категорії авто з умовами кредитної програми, щоб виплати нею не перевищували 30% від щомісячного доходу позичальника.

Загалом, на думку Сергія Кіпоренка, восени мають скластися досить сприятливі умови для придбання кредиту свого першого авто.

Водночас, українські нардепи явно не користуються автокредитуванням, купуючи під час війни елітні авто за 700 тисяч доларів.